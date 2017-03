Cesan a funcionario que agredió a reportero

REDACCIÓN Publicada el

El servidor público que agredió a un reportero de AM fue cesado de sus funciones, indicó el Municipio de Guanajuato.



"La Administración Municipal informa que se han girado las instrucciones correspondientes para que el servidor público, que colaboraba en la dirección de Desarrollo Económico, sea cesado de sus funciones, de acuerdo a la legislación actual, fundamentada en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios", indicó el Ayuntamiento en un boletín.



Se trata de Jorge Alberto Rodríguez Rocha, hijo de la regidora del PRD, Sivila Rocha Miranda.



El Municipio aseguró que no tolerará ningún tipo de violencia contra persona alguna, mucho menos de servidores públicos.



Este martes, el reportero regresaba en su moto de cubrir un percance vial, y fue a la altura del Castillo de Santa Cecilia, cuando el empleado municipal de la dirección de Desarrollo Económico viajaba en su vehículo particular, bajó la velocidad y se orilló a la derecha, justo cuando el reportero pasaba a su lado y lo atropelló de forma intencional.