Investigará alcalde intimidaciones a delegados

SAÚL CASTRO Publicada el

Los delegados de todas la comunidades del Municipio de Guanajuato pueden expresar sus inquietudes y sus desacuerdos, aseguró el alcalde, Édgar Castro Cerrillo.



Respeta opiniones



Y es que el pasado lunes, los delegados de las comunidades Nuevo Santiaguillo, El Zangarro, Peregrina Nicolases y San Vicente de la Cruz, señalaron que cuando piden que se atiendan sus solicitudes y sus necesidades, como seguridad y alumbrado público, empleados municipales les dicen que no digan nada y que no se quejen.



“Saben que habrá algunos grupos en algunas comunidades, como también en colonias, se organizan por diferentes necesidades y vienen a expresarlo. Yo creo que es válido y no podría descalificar algún comentario de ellos”, señaló Castro Cerrillo.



Indagará prohibición



Sobre las posibles intimidaciones a los delegados, el alcalde dijo no tener conocimiento “que esté pasando eso por ninguna de las áreas de la Administración, pero me interesa escuchar a la ciudadanía, y como ellos lo comentan o lo afirman, lo tendré que investigar”, explicó el primer edil.



Comentó que en el Municipio existen 103 comunidades y no todas son atendidas, pero que el 40% del presupuesto de Obra Pública del 2016 se destinó a ellas.



Además indicó que en su Administración la mayoría de las obras de colaboración y cooperación son en las comunidades, y que se seguirá esforzando para dotarlas de los servicios públicos.