Restauranteros 'cuidan' el Rally

El presidente de la Unión de Bares y Cantinas de Guanajuato, Enrique Nieto Acevedo aseguró que están listos para la edición 2017 del Campeonato Mundial de Rally y para el próximo viernes, cuando se lleve a cabo la etapa en esta ciudad no venderán bebidas alcohólicas ni en envases de vidrio, ni aluminio.



“Nosotros debemos de cuidar lo más que se pueda el paso del Rally en Guanajuato y la mayor seguridad posible. No vamos a sacar ninguna bebida en vaso de vidrio o en bote de aluminio. Vamos a procurar llevar todo bajo control”, dijo.



Serán 12 los establecimientos de empresarios locales.



Nieto Acevedo apuntó que estos negocios comenzarán a ser instalados desde el jueves por la mañana, con la finalidad de que estén listos para el día de la competencia, que es el viernes por la tarde y parte de la noche, en la zona urbana.



El titular de la dirección de Seguridad Ciudadana, Christian Ortiz Muñíz garantizó la seguridad para el desarrollo del evento y confirmó que más de 300 elementos de esta corporación, participarán en el operativo que inicia desde la mañana del jueves y culmina el viernes por la noche.



“Ya estamos listos para el evento y de entrada unos 300 elementos de la corporación. A la gente le pedimos obedecer las medidas de seguridad y no exponerse”, aseguró.