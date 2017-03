Mujer con el arte en la piel

FABIOLA MANZANO Publicada el

Hoy se conmemora el Día de la Mujer y por tal motivo en a.m. nos dimos a la tarea de buscar a una mujer que se ha desarrollado en la cultura como artista, gestora cultural y docente, lo que la ha llevado a un aprendizaje tanto personal como profesional, ella es Alejandra Espinosa Andreu.

.¿Cuándo empezó tu gusto por el arte?



Para mí fue algo muy natural. Mis papás de profesión son ceramistas, crecimos (ella y sus hermanos) con el barro y la cerámica en casa y era muy común, realmente no fue nada ajeno. Yo decidí a los 17 años ser artista. No sabía en lo que me estaba metiendo pero sentía que era la única manera en la que podía ser libre.

.¿Qué encontraste en el arte?



Que podía contar mis propias historias. Desde muy chiquita le decía a mi mamá: quiero tener mi propia casa. Fue difícil hasta cierto punto que siendo parte de una familia muy conservadora que entendieran que yo solamente quería tener mi propio hogar.



.¿En qué empezaste a trabajar?



Empecé a dar clases con los niños de Marfil del Templo del Sr. Santiago.

.¿En qué momento te llama la atención dedicarte a la gestión cultural?



El camino me fue llevando, no creas que yo lo busqué. No tenía en mi cabeza incluso el concepto de gestión, no existía para empezar. Después de titularme salió la convocatoria para ser directora del Museo. Concursé con más de 40 personas. Era para mí un honor tener ese acervo en mis manos.

.¿Cómo fue tu experiencia al frente del museo?



De mucho aprendizaje, porque la gestión es administración cultural, estás hablando de industria creativa, de artistas, de patrimonio, es una red que teje toda la cuestión cultural, es muy interesante este proceso y la verdad es que ha sido uno de los trabajos más lindos que he tenido en mi vida y el cual muchas veces añoro.

.Viviste un cambio muy importante, que fue el modificar Plumbago que tanto tiempo estuvo bajo el resguardo, primero de tu abuela y luego de tu madre, ¿Cómo fue para ti?



Fue muy difícil. Mi madre y mi abuela tuvieron este negocio (Boutique Mireya) por muchos años, fueron 36 años. Tuve que tomar la decisión de dejar atrás lo que ellas habían iniciado y tomar mi propio camino.

.Otro paso importante fue dirigir la Dirección Municipal de Cultura, ¿Cómo fue tu experiencia?



Creo que nos faltó mucho por hacer, no tuve la oportunidad de terminar un periodo, tenía mi proyecto para los 3 años, no se dio la oportunidad pero sí de estar cerca de la gente, de contar con un excelente equipo de trabajo, de tener una cartelera cultural inmersa en proyectos, en propuestas, en llegar a las colonias, comunidades, al Centro de Guanajuato, pero es muy complicado cuando hay un recurso pequeño para ello.

.Además has tenido la oportunidad de compartir tus conocimientos con los demás.



Ahora estoy muy contenta porque me invitó la directora de Artes a trabajar en el propedéutico, es la primera vez que voy a dar clases en mi alma máter, estoy muy contenta con este proyecto.No dejo de lado por supuesto Plumbago, para mí es mi proyecto personal, para mí es una galería y taller de grabado para niños, jóvenes y adultos.

.¿Cómo ves el papel de la mujer como artista?



La mujer ha sido tema en el arte desde siempre. Creo que aquí lo importante de esta conmemoración no es el que seamos mujeres, sino el lugar que nos hemos ido ganando. Hoy en día los hombres, siguen siendo batuta, lo que estamos haciendo con mis colegas grabadores es justamente trabajar en colectivo, y es una voz que juntas se oyen más.