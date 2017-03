Arriesgan su vida en embarazos

JULIETA ORTIZ Publicada el

Los embarazos de adolescentes pueden atraer graves problemas de salud de las mismas, quienes no han cumplido por completo el desarrollo de su cuerpo y que además, no llevan el control de salud necesario durante la gestación.

Lizbeth Hernández Torres, coordinadora de Salud Reproductiva en la Jurisdicción Sanitaria VI, detalló que han detectado embarazos desde los 12 años de edad.

“Se han tenido embarazos desde los 12 años, de 12 a 17 años su cuerpo todavía no está desarrollado, su pelvis todavía no ha crecido lo suficiente en el desarrollo y casi siempre estas chicas van a terminar en cesárea”, dijo.

Indicó que incluso pueden darse partos prematuros, infecciones de vías urinarias y otras complicaciones por no tener el cuidado prenatal.

Destacó que el control de mujeres adolescentes no siempre es tomado en cuenta por las mismas, que pueden atraer problemas de salud si no tienen su esquema de vacunación completo y si no llevan control prenatal con por lo menos 5 citas.

Comentó que aunado a los problemas de salud, también se generan daños psicológicos, pues no están preparadas para ser mamás.