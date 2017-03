Exigen poner alto a violencia

JULIETA ORTIZ Publicada el

Mujeres de varios municipios pidieron mejores condiciones y equidad de género en el campo laboral, social y de salud, además de exigir que se erradique la violencia en su contra, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Las asistentes al foro de discusión participan en la Red de de Mujeres del Estado de Guanajuato, y tomaron un diplomado de formación política de la mujer, a fin de empoderarse y poder generar apoyo a la sociedad.

Irma Mercedes Hernández, originaria de León, señaló que muchas mujeres viven la violencia no por gusto, sino por desconocimiento.

“Cuando tomamos conciencia vamos dándole la oportunidad a nuestras hijas e hijos para que ellos se vayan desarrollando en un ambiente diferente con las mismas oportunidades, nosotras como mujeres igual que los hombres tenemos los mismos derechos y obligaciones”, dijo.

Agregó que en la actualidad, pueden desempeñarse en cualquier ámbito social y laboral, gracias a que se han abierto campos de oportunidad mayores.

“Debemos de tomar valor, seguir esforzándonos poco a poco y lograremos no decir que son o fueron, a mi no me interesa eso, a mi me interesa que cada mujer que está aquí haga historia, no hablemos ya del pasado”, refirió.

Por su parte, la empresaria leonesa y maestra Guadalupe Memije, señaló que no buscan ser fanáticas del feminismo, sin embargo si quieren condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.

“No queremos más muertas, queremos ser tratadas con igualdad, exactamente igual que si hubiera nacido varón (...) no se por qué se oponen a que nosotras seamos iguales a ellos”, enfatizó Guadalupe.