REDACCIÓN | LAURA VILLAFAÑA Publicada el

“Soy terapeuta en masaje corporal (…) soy abogada me he dedicado al litigio, dentro del arte soy pintora de brocha chica, me siento orgullosa de ser mujer” dijo Cecilia Elizabeth Rodríguez Pérez, empresaria y madre soltera que logró sacar adelante a su hijo y quién también decidió ingresar a la política.

Originaria de Uruapan, Michoacán, a los cuarenta y cinco días de nacida, fue traída a Salamanca, pues su padre Ignacio Rodríguez, trabajaba en la refinería.

Narró que a la edad de 15 años fue boy scout y debido a una caída accidental en un puente colgante se dañó la columna lo que le imposibilitó caminar.

“31 años de haberme accidentado de lo cual me imposibilitó caminar, pero no para ejercer lo que he podido lograr, sin el límite en la cuestión de paraplejia; de eso me siento orgullosa” citó.

Lo anterior, luego de expresar que con un pensamiento positivo, curso la carrera técnica en administración, lo que la impulso a emprender su negocio, un centro de masaje corporal, que además la motivó, convirtiéndose en una terapeuta con especialidad en drenaje linfático.