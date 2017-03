Hombres a prueba de balas (2da parte)

REDACCIÓN | JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ Publicada el

Una noche de diciembre, un sonido de tablas y láminas retumbó como un latigazo. Días atrás, el viento había agitado los árboles del camino que pasa por encima de la casa de la abuela y mis tíos dedicaron un domingo a quitar las ramas que podrían caer en el tejado de la casa. Mi abuela al levantarse creyó que su trabajo no había sido tan perfecto y ya lanzaba un regaño contra ellos. Encendió un quinqué y, envuelta en el abrigo que le obsequiaron el día de su cumpleaños, salió a analizar el desperfecto, temiendo que fuera algo que lastimara un poco más su querido jardín. A la luz tremolante de la luna, una silueta masculina con una larga cabellera dorada se agitaba entre las plantas. Ella por un momento creyó que eran una pareja de hombre y mujer profanando su rincón, pero al escuchar la voz aguda que separaba cuidadosamente las vocales, descubrió que el cielo al fin había escuchado sus peticiones.

-iAy, mi madre! ¡Qué golpe me he dado en la única parte bonita que me queda! ¡Dios, qué susto del cielo!

-¿Pero qué es lo que te pasa, hijo mío? ¿Te lastimaste?

-¡Auxílieme, buena mujer! ¡Qué dolor! ¡Qué martirio fue esta caída! ¡Dios la bendiga, madre mía; ayúdeme a levantarme!

Junto al cuerpo esbelto derribado, había un pequeño maletín y varios cosméticos esparcidos, así como una secadora eléctrica y una peluca de estridente color bermellón. La mano que se extendió a mi abuela tenía uñas de color rosa con incrustaciones de jaspe fosforescente y ella se sorprendió de lo bien cuidadas que se mantenían.

-¡Estoy a-sus-ta-dí-si-mo! ¡Me perdí en este pueblo y no daba con el camino para tomar el autobús cuando de pronto perdí el equilibrio!

Jacaranda era un travesti retirado que recorría los pueblos de la sierra, ofreciendo sus servicios de peinador y maquillista a las muchachas de aquellos rumbos. Precisamente volvía de una rumbosa boda en donde había maquillado a la novia y se le había hecho tarde, debido a un repentino ligue con un joven peón que cargaba sacos de maíz... si los maricones son escasos en esta parte de la sierra, las prostitutas lo son más todavía. Perdido el camino, Jacaranda fue encontrada por un grupo de jóvenes embrutecidos que venían de la boda, arriba de una camioneta de ganado, y le dieron una paliza para luego arrojarlo cerca de la casa de la abuela.

-Yo les grité, ¡nada más no me quiten lo poquito que traigo! y sí, qué bueno que me dejaron el dinero, pero qué joda me pusieron nada más por el hecho de ser una dama.

-Pasa, hijo mío, que ahorita yo te cuidaré.

Y se quedó Jacaranda a vivir con mi abuela. Por muchos años. Mi abuela instaló una mesa para vender dulces y refrescos a los niños y Jacaranda montó una sala de belleza. Mi tío Elisandro, que nunca volvió con su mujer, ahí se quedó malhumorado y se aguantó la irritante presencia del homosexual los primeros meses. Pero cuando a mi tío Armando lo corrió su mujer de su casa y se tuvo que regresar al pueblo, los dos se aliaron y le hicieron la guerra juntos al maricón, hasta que mi abuela los corrió a la calle, no iba a permitir que a escondidas golpearan a Jacaranda. Por cierto,

Jacaranda nunca le dijo nada a mi abuela. Ella se enteró por las vecinas un día que se les fue la mano a mis celosos parientes.

-¡Dios te castigará, Choni, porque corriste a tus hijos para quedarte con un desgraciado vividor! Algún día te pegará una enfermedad de mala vida y vendrás llorando por nosotros.

Mi abuela no se amilanó: 'Al fin se fueron de aquí los Villarreales", anunció triunfal al momento que desaparecieron mis tíos y se sentó con Jacaranda a limpiar el altar de la Virgen María. "No, doña Choni, yo no quiero que tengan problemas en su familia por mi culpa, cuando usted quiera yo me voy". Mi abuela no lo dejó terminar. "Mi familia eres tú y punto".

Yo le pregunté a mi mamá quiénes eran los Villarreales y soltó la risa de inmediato. Eran tres hermanos que vivían el pueblo y que fueron bien borrachos. Los dejaron las mujeres por lo mismo y al final se quedaron los tres solos, viviendo en una misma casa, donde se la pasaban ahogados todo el día, sin volver jamás a trabajar o bañarse el resto de su existencia.

Al fin, mi tío Armando volvió con su mujer y mi tío Lisandro regresó derrotado a la casa, ya que su hermano era quien le financiaba las parrandas y la estancia en la covacha donde se metieron mientras duró el conflicto y transcurrían las negociaciones matrimoniales. Mi abuela lo recibió con honda sequedad. Mamá y mis tías entendieron que los había corrido para que así mi tío Armando entrase en razón y regresara con su esposa.

Jacaranda jamás volvió ser insultada. Era la segunda reina de la casa. Fueron felices los primeros meses y cuando la abuela se puso mal de su pierna por la diabetes, ella la curaba todos los días. La vez que nos puso el susto y llevamos de urgencia a mi abuela al hospital ahí estuvo Jacaranda día y noche, velándola, dándole de comer y alegrando el cuarto con su risa. Después de eso, mi tío toleró con más discreción a Jacaranda. Él es bien miedoso, le aterran los hospitales y, la verdad, pobrecito, se ponía muy triste en la sala de espera. Parecía un niño regañado y culpable. Jacaranda, en cambio, había sido enfermero en una vida anterior y conocía los secretos de un hospital. Muy pronto armó una red de cómplices para mejorar la estancia la abuela y descubrió, por esa vía, que el primer médico que la atendió enfrentaba una demanda por negligencia y de inmediato contratamos a otro especialista, más joven y eficaz, que ella misma aprobó. Hasta parece ser que luego terminaron juntos en un quirófano vacío, aunque eso ya son puras habladurías de una conserje envidiosa.

Ahora la que está enferma es Jacaranda. Ya anda muy maldita y mi abuela es quien la cuida, en la medida que puede, también la pobre. Los medicamentos son bastante caros, pero entre todos mis tíos se cooperan para ayudarla. Jacaranda se asusta mucho y tiene pesadillas cuyo terror se le quita poniéndose a rezar con mi abuela en mitad de la madrugada. Y mi tío Elisandro, que es el único que no trabaja y no puede cooperar para la medicina, le ayuda a armar los collarcitos que venden las muchachas del pueblo y le hace sus mandaditos, porque en verdad, en esta familia vivimos muy agradecidos con Jacaranda; gracias a ella mi abuela sigue con nosotros. Tenemos fe en que se alivie y con los medicamentos nuevos van a mejorar sus defensas y ampliar su esperanza de vida, tal como dijo el nuevo doctor. No queremos que se nos vaya y deje a mi abuela llena de tristeza. Eso no va a pasar nunca. Jacaranda no se va a morir antes porque ella es muy fuerte. Es todo un hombre. Una fuerza y energía que nos cayó del firmamento en el momento más oscuro de la noche. Un regalo del cielo. Una presencia que nos ilumina con su claridad, indestructible como los castillos de luz que se forman en la cumbre del firmamento después de las tormentas. Jacaranda es un hombre a prueba de balas.

FIN.

Juan José Rodríguez (Mazatlán, 1970), cuentista y novelista ganador del Premio Nacional del cuento Gilberto Owen, 2002 por Los hombres del Ave María; y del Mazatlán de Literatura en 2004, por la novela Mi nombre es Casablanca.

