'Es un atraco a la ciudad'

Primo Quiroz Durán criticó duramente la decisión de los magistrados al fallar a favor de Zermeño.

"Se cometió un despojo, un atraco a la ciudad con la opinión de esos magistrados, a favor de esos señores (Zermeño y González). La decisión, a mi parecer, no estuvo bien tomada", señalo Quiróz.

Quiroz, quien fue directivo del Club León, aseguró que no se darán por vencidos y señaló que el partido aún no ha terminado.

"Sin embargo, nosotros no nos vamos a dar por vencidos, una cosa está clara, ese señor no tiene nada que ver con el estadio, no es de ellos. El estadio es de la ciudad. Las autoridades contarán con nuestro apoyo para que haciendo uso de otros argumentos, eso se lleve abajo. Para mí, el partido no ha acabado", finalizó.