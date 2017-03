Extorsionaron a

REDACCIÓN Publicada el

Las llamadas de extorsión en el secuestro virtual del mánager de los Bravos de León, Francisco “Paquín” Estrada, se originaron en el Penal de Altamira, Tamaulipas.



Lo anterior fue confirmado por autoridades en materia de seguridad del Gobierno del Estado de Guanajuato.



Estrada, en sus primeras declaraciones después de librar el problema, comentó que de acuerdo al tipo de voz de sus captores se podía presumir que no eran de León, sino de otra parte del país.



Las autoridades de Seguridad Estatal también aseguraron que en el primer contacto con los familiares del “Paquín”, los extorsionadores pidieron una cantidad primero, para poder seguir negociando durante casi dos días.



El secuestro de Estrada fue ‘virtual’, ya que en ningún momento vio a sus captores, solamente a través de llamadas telefonicas le pedían que se mantuviera dentro del cuarto de un hotel en León y que no tuviera contacto con otras personas.



“Me tuvieron en el cuarto del hotel, todo fue por teléfono, nunca estuve con gente. La tele era la única que estaba conmigo, pero me decían que no me durmiera, que no me acostara”, relató Estrada la semana pasada, cuando fue liberado.