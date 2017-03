Qué pena, Sambueza

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ Publicada el

Señoras y señores, fue un fin de semana violento en el futbol mexicano.



Afortunadamente esta vez no fue en las tribunas con las barras, sino que esta fue por las jugadas en la cancha, ya que hubo tres jugadores que salieron severamente lesionados.



El primero es el Hirving “Chucky” Lozano, tras una entrada durísima que se vio todavía mas aparatosa cuando le hacen una toma y los médicos le están curando la herida.



Afortunadamente, “Chucky” será de los que más rápido va a sanar, pero, vuelvo a repetir, si no se cuida a ese tipo de jugadores, hábiles, inteligentes para jugar, rápidos, veloces, los van a terminar lastimando seriamente.



El segundo es un lance desafortunado por parte de Andrés Andrade sobre Renato Ibarra que le deja rota la tibia.



Es una lesión seria porque lo margina tres meses del campeonato, deja fuera a un jugador que es muy rápido, hábil y que abre mucha la cancha del América.



Y la lesión más complicada de entender es la que le hace un veterano como Rubens Sambueza a Isaac Brizuela, cuando el jugador de las Chivas ya había ganado la posesión del balón y le pone una plancha atrás para romperle la tibia, los tendones y el tobillo.



Así, Brizuela está fuera del campeonato.



¿Qué acaso Sambueza no se da cuenta que en futbol mexicano le han pasado muchas? ¿Que le perdonaron una suspensión de un año cuando le metió un cabezazo a un árbitro?



¿Por qué Sambueza, a su edad, hace esta entrada tan de fea forma para lastimar a un compañero de profesion?



Hernán Cristante en la semana había dicho que Sambueza era un jugador perseguido por los árbitros, bueno, después de lo que hizo, tendría que ser perseguido por la Comisión Disciplinaria.



Lo que pasa es que la Comisión tiene una serie de artículos que no sirven para nada y que no sanción de verdad lo que pasa en las canchas, ni afuera, ni adentro.



Es una lesión grave para un futbolista que atravesaba un buen momento con su equipo que marcha en el liderato.



Toluca es un equipo que generalmente se ha caracterizado por ser un equipo limpio, pero llega este hombre y comete una falta incongruente con lo que representa el club.



Es una falta intolerable, falto de ética terrible, con mala intención, con agravantes serios para lastimar a un jugador, quitándole la camiseta del equipo que sea.



Esta falta seria sancionada fuertemente en cualquier parte del mundo menos en México ¿por qué? por los intereses que gobiernan al futbol mexicano y por todo lo que mueven debajo del agua constantemente.



Si la Comisión no cambia sus reglamentos, el futbol se le va a ir de las manos, porque ya se quedó atrasada y no puede controlarlo ya.



Mide la misma forma una rotura de meniscos, con una herida de sutura y un codazo en la nariz.



Para ellos todo es lo mismo y eso que fue el único jugador, de todos los que estuvieron involucrados en casos violentos, que fue expulsado.



Ese futbol ya no existía en México, pero con la llegada de tantos futbolistas extranjeros que juegan otro tipo de futbol que, en ocasiones, hace la violencia, ha cambiado.



El futbolista mexicano no es violento en la cancha, pero el que viene de fuera, muchos de ellos, sí llegan a ser violentos y con mala intención.



Qué pena, qué pena que pase esto en la Liga MX.