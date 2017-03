‘Que sean parejos’: Martínez

AGENCIA REFORMA Publicada el

En la Liga MX no están midiendo con la misma vara las jugadas violentas.



Jesús Martínez Murguía, presidente de León, aseguró que la Comisión Disciplinaria debe modificar su criterio a la hora de castigar, porque no se hace de la misma forma para todos los equipos.



“Hoy vemos que un escupitajo, que no es claro en las imágenes, lo castigan con seis juegos, y luego vemos a un jugador que fractura a otro y le dan dos partidos. Estamos mal en los reglamentos porque tenemos que juzgar de manera diferente este tipo de situaciones”, explicó el directivo.



En la Jornada 1 del Clausura 2017, León perdió seis partidos a su defensor, Diego Novaretti, por lanzar un supuesto escupitajo a Hirving Lozano, mientras que Jair Pereira, zaguero del Guadalajara, se fue dos encuentros suspendido por propinarle un codazo a Jonathan Fabbro de Jaguares, que le ocasionó una fractura de nariz.



León podría perder a otro jugador este torneo por indisciplina, pues América pidió la inhabilitación de Andrés Andrade, quien le fracturó el peroné a Renato Ibarra.



“Yo veo el video y no veo esa mala intención del ‘Rifle’ para lesionar a Renato”, sentenció Jesús Martínez.