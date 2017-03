Busca Municipio recuperar estadio

VANIA JARAMILLO | JOSÉ T. MÉNDEZ / LEÓN Publicada el

El Gobierno Municipal esperará a que llegue oficialmente la resolución sobre la negativa del amparo respecto a la propiedad del estadio León y comenzar nuevamente una pelea por recuperarlo.

Felipe de Jesús López Gómez, secretario del Ayuntamiento, aseguró que el proceso no está concluido y que habrá que definir estrategias de respuesta ante la decisión del Tribunal.

"El proceso no ha concluido, hay quien especula que mañana (hoy) vamos a entregar material del estadio a quien está siendo favorecido, pero no es así, esto todavía no concluye", comentó.

"Vamos a seguir peleando hasta el último momento", aseguró el funcionario horas después de que se dio a conocer la decisión de los magistrados.

Ayer el Primer Tribunal Colegiado Civil del XVI Circuito del Poder Judicial de la Federación negó el amparo al Municipio de León.

Con esto se ratificó el fallo que en dos instancias judiciales previas le dio la razón a los representantes del Club Social y Deportivo León.

López Gómez recalcó que a la llegada de la administración actual sólo les tocó reforzar la estrategia y buscar argumentos para robustecer la defensa del inmueble.

Una vez que reciban la notificación, señaló que se hará un análisis para buscar una nueva estrategia de defensa, y no descartó que se pueda tratar de una expropiación.

"Debemos conocer el contenido literal de la resolución para que en ese análisis recurrir a un recurso más, esa estrategia necesito definirla. Estamos conscientes que estábamos buscando un pronunciamiento de justicia, no se da, vamos a seguir luchando y trabajando", reiteró.

"Eso dependerá de los argumentos que se hayan esgrimido por parte del Tribunal y dependiendo de las causas que se establezcan es que estaríamos viendo", añadió el funcionario municipal.

La propiedad actualmente está escriturada a nombre del Municipio.

Autoridades se reunieron ayer con la directiva del León y aseguraron que el equipo seguirá jugando en casa.

Incluso si el panorama obliga a que el Municipio tuviera que pagar por la renta del inmueble, la lucha sería la misma: que los Esmeraldas jueguen en su estadio.

"Se tuvo un acercamiento con la directiva, debemos distinguir dos cosas; una cosa es la propiedad y otra la franquicia del equipo. Lo que podemos asegurarles es que de acuerdo a la directiva es que La Fiera seguirá jugando en León", aseveró.

"Lo vamos a seguir peleando. Si ese fuese el supuesto (pagar renta por el estadio) seguiríamos buscando que siga jugando", finalizó el Secretario del Ayuntamiento.

Analizarán abogados la sentencia

El abogado defensor del estadio León, Francisco Trejo Ortiz, manifestó que el fallo final de los magistrados pone punto final al conflicto entre Roberto Zermeño Reyes con el Municipio, pero que harán un análisis a fondo de la sentencia para ver si no hubo violaciones a la Constitución y solicitar una revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"En términos coloquiales podríamos decir que el Municipio ha perdido el estadio, pero hay que ver y analizar la sentencia que se dictó. Ante esto el Municipio tiene ya contemplados otros escenarios y estrategias. No creo que el Municipio vaya a quedarse cruzado de brazos", apuntó Trejo.

El abogado reiteró que se puso punto final al conflicto.

"Esta resolución, al negarse el amparo, pone fin al conflicto entre las partes, es decir, entre el Club Social y Deportivo León, A.C. y el Municipio de León. Ahora hay la posibilidad de que estas gentes que ganaron el juicio ejecuten la sentencia correspondiente", explicó.

Manifestó que esperará conocer la sentencia final de fondo para poder emitir una opinión. Se espera que la sentencia esté terminada este fin de semana o a más tardar para el lunes próximo.

Trejo Ortiz manifestó que lo que sigue es hacer una revisión de la sentencia emitida por los magistrados.

"En términos generales ya no cabe ningún recurso, a menos que haya por ahí una violación a la Constitución y se solicitaría una revisión de la sentencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

"Pero en este momento no sabemos nadie cómo se sustentó y cómo se elaboró el proyecto que después fue sentencia y que se aprobó por mayoría, y hasta entonces podremos emitir una opinión, para saber si está todo concluido o cabe alguna otra posibilidad", dijo el litigante.

Reconoció que el mismo Municipio leonés tiene diseñadas diversas estrategias jurídicas contemplando el escenario que se presentó a favor de Roberto Zermeño Reyes y Héctor González González.

"Ya será la autoridad competente la que en su momento fije cuál será la postura ante la resolución que se emitió", añadió.

Trejo Ortiz manifestó que se estarán analizando los escenarios y que ya se trabaja para ver los pasos a seguir.

Añadió que en la sentencia de segundo grado está contemplado el plazo que tienen para que Zermeño y su socio tomen posesión del estadio.

Destacó que el magistrado Juan Solórzano hizo una exposición muy brillante sobre los amparos y los temas que se trataron y que fueron omitidos para la sentencia final.

"Pero somos respetuosos de las instituciones y se acatará la sentencia en los términos que se den, pero trataré de dar mi punto de vista al Municipio jurídicamente, una vez que conozca el resultado de fondo", subrayó.

Dijo que aunque no tiene qué ver con los amparos que han presentado palcohabientes, hay que esperar el resultado, porque hoy en día toman una mayor importancia.

Culpan regidores a gobiernos pasados

Los regidores Norma López Zúñiga (PRI) y Federico Zermeño Padilla (PAN) coincidieron en que la decisión del Tribunal sobre el estadio obedece a errores cometidos en administraciones pasadas.

"El Municipio no supo amarrar la propiedad de esos terrenos y de ahí viene un error que es la cancelación del Fideicomiso; ése fue el error más grave, pero de ahí no se nos debe olvidar que estuvo mal defendido por la administración en el trienio anterior. El área jurídica de hoy no tenía ya mucho que hacer", dijo el regidor panista.

La regidora priísta, Norma López Zúñiga, recordó que el error viene de una administración panista con la conclusión del Fideicomiso.

"El propio señor Zermeño tenía todos los elementos y acciones necesarias para que le dieran este fallo", dijo.

Pero también señaló las carencias que dijo tiene el área jurídica del actual Gobierno Municipal.

"Al Ayuntamiento no nos han dado la información y mucho menos ahora que se dio un fallo en contra del Municipio. No hay que perder de vista que no es el único juicio que se ha perdido en la Administración y hay que poner la lupa en la Secretaría del Ayuntamiento para ser profesionales", finalizó.

Ve ex regidor priísta fallas en litigio

El ex regidor priísta Fernando Ávila González, quien fuera parte de la administración en la cual se disolvió el Fideicomiso del estadio León, lamentó que se haya perdido el inmueble deportivo.

Ávila fungió como regidor en la administración de Vicente Guerrero Reynoso (qepd), hace ya 10 años.

En aquel entonces hubo una votación para disolver el Fideicomiso; nueve ediles votaron a favor y cuatro en contra; él votó en contra.

Señaló que lo hizo porque consideró que faltaban mayores elementos para poder extingirlo.

Indicó que la extinción del Fideicomiso no afectó, sino que más bien pudo haber sido la forma cómo llevaron el litigio las administraciones de Ricardo Sheffield Padilla y Bárbara Botello Santibáñez.

"Las dos administraciones subsecuentes llevaron la primera y la segunda instancias que pudieron haber sido determinantes; a la actual Administración ya sólo le tocó la parte que era la revisión del amparo", señaló.

Opinó que el hecho de que no haya habido un voto unánime de los magistrados ayer da certeza de que las dudas que en algún momento tuvieron quienes votaron en contra de disolver el Fideicomiso y no esperar a condiciones más favorables, estaban justificadas.

"Ahora el hecho de que los dueños de palcos y plateas puedan ampararse, no creo que vaya a cambiar el curso del resultado sobre el inmueble en su totalidad, porque no todo el inmueble son palcos y plateas, les proteje su derecho particular pero no cambiará el curso del estadio en la generalidad", explicó.

"Es muy lamentable porque a los leoneses nos es muy importante el equipo, muy sentido el asunto, pero es una decisión legal", concluyó el ex Regidor tricolor.