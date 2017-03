Causa reacciones pérdida del Estadio

STAFF A.M. Publicada el

Esta mañana, los magistrados Jorge López Campos y David del Toro votan por negar amparo a Municipio en contra de la posición de Juan Solórzano.

Por mayoría 2 a 1, el Tribunal Colegiado negó amparo al Municipio de León y da la razón a particulares en propiedad de estadio.

Ante la resolución, autoridades estatales, municipales e involucrados en el tema reaccionan.

Miguel Márquez Márquez

El Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez lamentó la decisión de no otorgar amparo.

Refirió que la decisión dividida y que no fue por unanimidad dice mucho.

Sin embargo, aseguró y dijo que no quepa duda que la Fiera seguirá jugando en León.

"Hay una injusticia de fondo y esa no se la van a quitar a nadie" "es una total injusticia la que de ha cometido contra los leoneses y contra la afición este es el problema del país todo queda en las formalidades pero los temas de fondo no se resuelven como debe de ser. La verdad me apena me molesta esta decisión".

Dijo que respetará el fallo emitido pero que "lo que si les puedo decir es que León seguirá jugando en León, eso es un tema que habremos de resolver".

Agregó que en su momento se verá la alternativa pero no quiso ahondar o corroborar si se plantearía la posibilidad de un nuevo estadio.

Héctor López Santillana

"Prevaleció la legalidad pero no la justicia", dijo el presidente municipal Héctor López Santillana tras conocer el fallo que negó el amparo al ayuntamiento leonés en el litigio por el estadio León y que confirma la propiedad de Roberto Zermeño sobre el inmueble.

"Quisiera primero manifestar mi desilusión porque no haya prevalecido la justicia", externó el edil apenas minutos después de de conocer el fallo de los tribunales federales.

Nuevamente enfatizó en que el Ayuntamiento tiene aún opciones legales y ejercerá hasta las últimas acciones." El procedimiento todavía no ha concluido y continuaremos nosotros utiliza do todos los procedimientos legales que están para defender el genuino interés de los leoneses", puntualizó.

Aunque no precisó fecha, adelantó que tendrá una reunión con los directivos de "la fiera" para garantizar que el equipo no deje la ciudad.

"Estaremos reuniéndonos con los directivos del Club León para asegurar de que el club continúe y permanezca en nuestro Municipio".

Edith Muñoz

Tras concluir la audiencia en la que se determinó negar el amparo al Municipio de León, la subsecretaria del Ayuntamiento Edith Muñóz Solís se limitó a señalar que revisarán las acciones a seguir. Dijo que por el momento no podían hacer ningún pronunciamiento hasta en tanto no se les notificara formalmente la resolución.

Primo Quiroz

Primo Quiroz, quien fue directivo del Club León, dice que esto no es el fin, aún no concluye el partido y seguirán en la lucha de Defensa al Estadio "porque la razón nos asiste".

Eduardo Hernández Padilla

Eduardo Hernández Padilla, quien interpuso amparo, dice seguirán buscando el camino de la legalidad y darán todo su apoyo a los actuales directivos del Club León porque esto es un problema social que preocupa al Municipio y al Estado.

Francisco Trejo Ortiz

El defensor del estadio Francisco Trejo Ortiz dijo que lamentaba que los magistrados dieran el fallo final a en favor de Zermeño y socio. Manifestó que analizarán la sentencia final para emitir una opinión. También que el Municipio tiene varias estrategias a seguir y que los zapatos de palcohabientes ahora tienen gran relevancia.

Guillermo Liceaga Díaz

El ex dirigente del equipo León y gestor para obtención del terreno, Guillermo Liceaga Díaz Infante dijo que es lamentable que los jueces le hayan dado la razón a Zermeño "un particular que no pudo ni un centavo" y que está el recurso de revisión de la sentencia.

Jorge Marcelino Trejo

El presidente del Colegio de Abogados y representante del grupo Defendamos Nuestro Estadio, Jorge Marcelino Trejo aseguró que fue injusto que en ningún momento del proceso legal se les haya tomado en cuenta a dueños de palcos y plateas.

Aseguró que aún hay recursos que agotar y que el Estadio aún no está perdido.