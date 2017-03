Lamentan decisión sobre estadio

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | JUAN CARLOS GÓMEZ / LEÓN Publicada el

Ex directivos del Club León, así como propietarios de palcos y plateas, lamentan que los jueces hayan otorgado el fallo final a favor de Roberto Zermeño Vargas y Héctor González González, pues esto genera un problema social.

"Los gobiernos federal, estatal y municipal deben estar muy preocupados por esta situación porque es un problema social para la ciudad y para el estado, no sólo para los propietarios de palcos y plateas", dijo Eduardo Hernández Padilla, propietario.

Añadió que si por los dueños de palcos y plateas fuera no había duda en donar a la ciudad los títulos de propiedad.

"Aún hay muchos caminos legales, esperemos que las autoridades entiendan la situación. A nosotros no nos queda más que seguir metiendo amparos. Nos tardamos demasiado en reaccionar, pero ya se está actuando", explicó.

"Pero esto se ha convertido en un problema social y los dueños de palcos y plateas debemos valorarlo y estar en una línea legal y moralmente responsable y estamos con los directivos del Club León".

Primo Quiroz Durán, ex presidente del Club León, dijo que seguirán en la lucha porque saben que les asiste la razón y que hay elementos jurídicos para ello.

"Seguimos en la lucha. Tenemos elementos jurídicos de mucho peso para demostrar que los magistrados están equivocados definitivamente y que tenemos la justicia en nuestras manos", añadió.

El también dirigente de la agrupación "Defendamos Nuestro Estadio" añadió que a pesar de que los magistrados negaron el amparo al Municipio, se tienen argumentos.

"Todavía no se termina eso para nosotros. No puede ser que se dé la razón a personas que no están actuando bien. En su momento daremos a conocer los argumentos para continuar la defensa. Al final nos darán la razón a todos los ciudadanos", añadió Quiroz.

Guillermo Liceaga Díaz Infante, también ex directivo de los Esmeraldas, dijo que se ha cometido una total injusticia.

Él junto con el empresario Alfonso Sánchez y Manuel Ortega acudieron con el gobernador Juan José Torres Landa para que donara el terreno donde se construyó el estadio y diera una aportación para iniciar la construcción.

"Aún legalmente se puede pedir una revisión de la sentencia y hay otros argumentos jurídicos, pero este fallo sí es un golpe terrible. Es ilógico pensar que le den el estadio a un particular que nunca en su vida puso un peso", añadió.

Añadió que los gobiernos estatal y municipal deben rescatar el estadio aunque sea por la vía de la expropiación.

Javier Pérez, integrante de "Defendamos Nuestro Estadio", dijo que se reunirán para determinar los pasos a seguir y que les den una explicación.

"El estadio está ahí, no se ha perdido. Lo que se perdió fue el juicio. Había sólo dos opciones: que se hiciera justicia o aplicar la ley y creo que los magistrados, cuya obligación es hacer justicia, lo que hicieron fue sólo aplicar la Ley", consideró.

Considera Gobernador 'injusticia de fondo'

Tras el fallo en contra del amparo del Municipio en el caso contra la familia Zermeño, en la cual se disputan el estadio León, el gobernador Miguel Márquez Márquez dijo que "hay una injusticia de fondo y esa no se la van a quitar a nadie".

Recalcó que se trató de una decisión dividida, como una prueba de que "es una total injusticia la que se ha cometido contra de los leoneses y contra la afición del equipo León".

Refirió el caso como ejemplo de uno de los mayores problemas del país.

"Todo queda en las formalidades, pero los temas de fondo no se resuelven como debe ser", aseveró el Mandatario.

"La verdad me apena y me molesta esta decisión", agregó Márquez aunque dijo que respeta el fallo emitido.

"Juré respetar la ley como gobernador y como ciudadano respetaré el fallo que han emitido", recalcó.

No obstante aseguró que el equipo seguirá jugando en León.

"Eso es un tema que habremos de resolver, por lo que la afición debe estar tranquila", aseguró.

Señaló que las posibles alternativas serán difundidas en su momento, aunque no corroboró si una de ellas sería la construcción de un nuevo estadio.

"El Gobierno estatal siempre ha estado al pendiente de las cuestiones jurídicas en torno al estadio; pero más allá de la formalidad legal que se ha resuelto, hay una injusticia de fondo", reiteró Márquez.

Sobre la decisión le pareció relevante que no se haya resuelto por unanimidad.

"Algo había en este juicio que no necesariamente se atendió el fondo del asunto. Fue por mayoría, no fue por unanimidad, eso me preocupa", finalizó.

Culpa PVEM a al ex alcalde Vicente Guerrero Reynoso

La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Beatriz Manrique Guevara, culpó a la administración de Vicente Guerrero Reynoso (2006-2009) y la mala forma en que manejaron el Fideicomiso del estadio, como la razón por la que el Municipio perdió la propiedad del inmueble.

"Sí quiero enfatizar mucho en que no tengamos memoria corta, que hoy lo que estamos viviendo en el municipio de León, perdiendo este estadio que es el corazón de todos los leoneses y del equipo que también es de todos nosotros, es producto de lo que muy mal se hizo en la administración de Vicente Guerrero (fallecido en 2010), que en paz descanse, y su secretario de Ayuntamiento y la manera cómo desaparecieron el Fideicomiso", recordó.

Calificó de indolentes y torpes las acciones que tomó la Administración municipal 2006-2009 y lamentó que actualmente, pese al fallo emitido por los magistrados del Poder Judicial, se busque dar esperanzas a la afición.

"Quiero preguntar ¿cómo van a justificar la causa de utilidad pública en un negocio particular?, lo veo muy improbable, nada más digo que no se nos olvide, hoy estamos donde estamos por la incapacidad y torpeza de administraciones panistas anteriores que disolvieron un Fideicomiso, sin fijarse en lo que le podía pasar al estadio", concluyó.

Por su parte, los diputados locales panistas Éctor Jaime Ramírez Barba y Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconocieron que la decisión de los magistrados fue apegada a derecho, pero injusta para los leoneses.

Ramírez dijo esperar que la expropiación sea el camino para recuperar la propiedad, mientras que su compañera señaló que el Municipio con el apoyo del Estado deberán buscar algún mecanismo.

"Debemos estar muy unidos para ver qué vamos a hacer para tener a nuestra Fiera en donde debe estar. Empezar la expropiación y luego ver si es o no de utilidad pública un centro de recreación para nuestra gente, no visto únicamente como un mecanismo de negocio para un club, sino la utilidad propia para León", dijo.

"Pero, insisto, no es culpa de los jueces; es un tema que actuaron conforme a derecho, pero a veces la justicia no es lo que dice la ley", dijo Ramírez Barba.