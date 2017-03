Presentan Programa Municipal de Mujeres

JOSÉ ANTONIO CASTRO MURILLO Publicada el

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal presentó su Programa Municipal de Derechos Humanos de las Mujeres, que se generó con la colaboración de 15 organizaciones civiles, cinco universidades y dependencias de gobierno.

El documento presentado ayer, en el auditorio de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), fue consecuencia de recomendaciones que se hizo la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato al Ayuntamiento leonés, en agosto de 2016, donde requirió que ese instrumento pudiera garantizar la continuidad de los esfuerzos vigentes destinados a lograr que se respeten los derechos humanos de las mujeres.

También se pidió establecer una perspectiva de género en las normativas y reglamentos municipales, y finalmente, propiciar cambios en actitudes sociales, culturales y tradicionales en las personas, que dan origen a la violencia contra las mujeres y que muchas de las veces la perpetúan.

En la presentación del documento que se encamina a estos fines, se destacó la realización de foros de consulta con la participación de 15 organizaciones civiles, cinco universidades y dependencias locales.

El programa municipal establece prioridades en prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, acceso a la justicia de los derechos de las mujeres, derechos humanos para el empoderamiento, institucionalización de la perspectiva de igualdad de género y acceso a la información, así como participación ciudadana de las mujeres.

‘Que no quede en letra muerta’

Después de la presentación del Programa Municipal de Derechos Humanos de las Mujeres, el alcalde Héctor López Santillana afirmó que, "no queremos un programa que se quede en los stands, por el contrario, lo que queremos es un programa vivo".

Admitió que hay complejidad en el cumplimiento de la recomendación que originó este plan, "porque lo que nos dice es que lo que quiere es que provoquemos un cambio en el comportamiento cultural, social y económico de toda nuestra sociedad, ¡uf!, es una recomendación bastante compleja, comprometedora, porque el cambio cultural no se logra únicamente con leyes".

Preocupa desigualdad

"En la parte diagnóstica para la creación del programa nos encontramos con una notoria desigualdad entre mujeres y hombres", señaló Mónica Maciel Méndez Morales, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres.

Ejemplificó que en León el 42.39% de los hombres no realiza trabajos que no sean remunerados, pero en mujeres sólo el 11.75% dijo que no realiza actividades sin un pago. El 92.57% de las mujeres realiza labores de limpieza del hogar, pero sólo el 63.95% de los hombres.

En el caso de las compras de alimentos o para limpieza, éstas se hacen por el 79.14% de las mujeres, pero 63% de hombres se integran a estas tareas.