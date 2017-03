Asteriscos

*** FIDEICOMISO, LISTO



Mañana lo vota el Ayuntamiento y nace oficialmente el Fideicomiso de Seguridad Ciudadana. El Comité que definirá el gasto lo integran diez, pero la voz cantante la tendrán los ciudadanos, son seis.



*** PESO CIUDADANO



Los nombres de esos ciudadanos son propuesta exclusiva del Alcalde, quien no ha dicho ni pío. El gran reto para este nuevo organismo es garantizar eficacia con transparencia. No es hora de experimentos.



*** LOS NOMBRES



Le adelanto cinco nombres: Antonio García, del OCL; René Solano, Canacintra; Jaime Gallardo, Parlamento Ciudadano; Ignacio Morales, ProEmpleo; y Alfonso Morales, un especialista fiduciario.

***LE LLAMAN FIFOSEC



Su nombre “artístico” es Fifosec (Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana), pero es lo de menos, el asunto es que ya quedó listo. Lo positivo es que el Estado comprometió 50 millones, pero quedan las dudas por la novedad de recurrir a esta figura legal para invertir en seguridad.



*COMITÉ TÉCNICO



Una novedad es el gran peso que tendrán en la definición de los recursos el bloque de seis ciudadanos, que serán la mayoría. Los otros cuatro serán el síndico de la Comisión de Seguridad, hoy Luis Ernesto Ayala; además del tesorero Gilberto Enríquez; el secretario de Seguridad local, Luis Enrique Ramírez; y un representante de Gobierno del Estado. Y con voz, pero sin voto, están el Contralor y el fiduciario.



*NOMBRES BAJO RESERVA



El detalle es que ayer, que la conformación del Fifosec pasó a la aprobación de las comisiones unidas de Hacienda y de Gobierno, todavía el alcalde Héctor López no revelaba los nombres de los ciudadanos. No es requisito para que eso se apruebe mañana en Ayuntamiento, pero sí una cortesía para los síndicos y regidores, que su principal reclamo es siempre la poca información, y de última hora, para aprobar.



*¡SEIS!, SORPRESA



Lo curioso es que la noticia de que habrá seis ciudadanos sorprendió a los promotores del Fideicomiso, quienes sólo tienen noticia de que serán cinco, así que, o les pusieron uno de más o redactaron mal. La presidenta de la Mesa de Seguridad, Rocío Naveja; del Observatorio Ciudadano, Luis Alberto Ramos; y Gustavo Guraieb, del Consejo Empresarial, hasta ayer estaban en el entendido de proponer sólo cinco.



*A ESPERAR DONANTES



El tiempo dirá si el pero del regidor tricolor, Salvador Ramírez, para votar en contra, le da o no la razón. La duda es la conveniencia de formar un Fideicomiso cuando precisamente están desapareciendo otros por la complejidad administrativa de su operación. La respuesta oficial es que es la puerta para recibir las aportaciones de empresarios y ciudadanos en general. Ya veremos la fuerza de los donativos.



*FILTRO A COMPRAS



Eso sí, el Comité Técnico del Fifosec definirá programas, pero no autorizará compras. Toda adquisición deberá pasar por el Comité de Adquisiciones que encabeza Carlos Medina, eso debe ayudar a la transparencia, aunque ya veremos en la operatividad el que tanto comité no retrase los proyectos.



***ZONA IRAPUATO-SALAMANCA



La diputada federal salmantina, Karina Padilla, no quita el dedo del renglón con las autoridades federales en busca del reconocimiento oficial como zona metropolitana de Irapuato y Salamanca. De la reciente reunión de trabajo con el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, Enrique González, salió optimista de que el proyecto pueda avanzar, pero sigue sin haber una fecha concreta.



*EL SUEÑO DE RECURSOS



El conformarse como una zona metropolitana le abriría la puerta a recursos federales que cada año se aprueban en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aunque este año les metieron un “tijerazo”. El Consejo Técnico que debe dar luz verde lo encabeza Sedatu y suma también a la Conapo y al Inegi.



*TRABAS, YA MENOS



De acuerdo con las reglas, Irapuato-Salamana no cumplían para ser consideradas zona metropolitana por dos razones, una era la distancia mínima entre los centros de población, lo cual ya no aplica. Y la otra es la movilidad laboral, es decir, el intercambio mínimo entre trabajadores de un municipio a otro; de éste último indicador, falta conocer el dato oficial, pero hay confianza de que eso ya no es una traba.



*INDUSTRIA Y PROBLEMAS



Ambos municipios comparten el boom industrial de la industria automotriz; Salamanca es casa de la japonesa Mazda, mientras que Irapuato, de muchas empresas del sector, como la planta de motores de Ford. Sin embargo, también comparten problemas comunes de movilidad, medio ambiente, seguridad pública, y otros.



*CONSEJOS URBANOS



La reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de noviembre 2016, estableció un plazo de seis meses para conformar un consejo estatal y municipales que den seguimiento a la ley, que, entre otros temas, regula las zonas metropolitanas. Aquí están las zonas: León-Silao-Pueblos del Rincón, Laja-Bajío, Moroleón-Uriangato, La Piedad-Pénjamo.

***SERGIO, DE ESTRENO



El que estrenó nueva página de internet fue el regidor del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Contreras Guerrero. El aguerrido abogado de oposición en el Ayuntamiento pretende con ello abrir un nuevo canal de comunicación con los ciudadanos para dar a conocer sus posturas y propuestas de los temas locales.



*LA MIRA EN EL 2018



Pero, el ex candidato a la Alcaldía en 2006, ex legislador local y regidor, se ha convertido en una de las cartas fuertes del Partido Verde en Guanajuato y a quien seguro veremos en la batalla electoral 2018. Mientras eso ocurre, intenta posicionarse como una opción de oposición confiable para los ciudadanos.

Márquez confirma 5 universidades

El gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, se reunió ayer con 200 docentes, directores de escuelas, estudiantes y supervisores de la entidad, con motivo del V Informe de Gobierno.



Al hablar de los logros y retos en educación, confirmó se abrirán cinco nuevas extensiones universitarias: de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende en Comonfort y Doctor Mora: del Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón en Manuel Doblado y San Francisco del Rincón; y del Instituto Tecnológico de Celaya en Apaseo el Grande. Iniciarán el próximo ciclo escolar.