¿Tiempo del ‘Peje’?

Como están las cosas y según las encuestas, si hoy fueran las elecciones para Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador barrería con todos.



En el ambiente se siente la fuerza de su campaña, que comenzó hace buen rato y nadie puede parar. Ni los órganos electorales, ni el PRI, ni el PAN.



En el PRD se desgrana la mazorca y todos corren hacia “El Peje” para garantizar su futuro político. Senadores, funcionarios de la Ciudad de México y empresarios lo seguirán porque apuestan al que va adelante. Ahora con menos obstáculos.



A diferencia de las dos elecciones anteriores, sus competidores no pintan porque les falta presencia. Margarita Zavala, del PAN, tiene alegría y es una señora decente, pero carga con la lápida de la guerra imprudente que su marido, Felipe Calderón, inició. Ricardo Anaya, el presidente de ese mismo partido, compite en anuncios y menciona una y otra vez que López Obrador es un peligro para México, pero está verde.



El PRI ya no tiene remedio en esta elección. Las reformas no fueron suficientes para animar a la gente y Enrique Peña Nieto tiene el peor registro de popularidad en la historia. Los gobernadores prófugos y señalados son la marca de la casa. Además, no se ve quién pueda hacerle frente a Morena y su candidato. Ni Beltrones, ni Osorio Chong, ni nadie.



Mientras PRI, PAN y PRD definen sus candidatos, la campaña de Morena no para, de hecho nunca paró después de la derrota del 2012. Si a ello sumamos la devaluación, la carestía y la inseguridad pública creciente, diríamos que “El Peje” es inevitable. Tal vez la gente diga: bueno, qué tan peligroso puede ser si lo que hemos vivido en los últimos años de estancamiento y guerra nadie lo imaginaba en el año 2000.



Recuerdo a Porfirio Muñoz Ledo cuando decía en los 90 que Ignacio Lula no era un peligro para Brasil, que seguro el País sudamericano necesitaba un cambio. Lula, después de varios intentos, llega a la Presidencia y transforma a Brasil. Resuelve la crisis de las pensiones, abre el País a la inversión y administra mejor de lo que se esperaba.



Querríamos que López Obrador se comportara como Lula y no como Hugo Chávez. Que su orientación social no esté divorciada de las razones del mercado y la prudencia en las cuentas públicas. Sabemos de sus locuras, como el cierre de Reforma o su reticencia a la transparencia durante su mandato en el que era entonces el D.F. Sabemos de sus palabras mesiánicas y sus malas compañías, como René Bejarano.



Más que un peligro, el candidato de Morena es un enigma. Un enorme acertijo. Una moneda en el aire acompañada de empresarios regiomontanos en contrapunto de líderes sociales corruptos, a quienes no denuncia.



Su mensaje de cambio y combate a la corrupción resonará en estos 16 meses que faltan para las elecciones. Si no combate a la iniciativa privada, si centra su discurso en la lucha contra la “mafia en el poder”, si suma a la izquierda del PRD, será casi imposible que pierda la elección.



En México no olvidamos el sentido de la “cargada”, de hacernos del lado de quien muestra mayores oportunidades de triunfo. Es como una bola de nieve que crece al paso del tiempo. Además, el populismo y los nacionalismos están de moda. Ya veremos.