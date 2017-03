Invade motociclista carril y lo arrollan

REDACCIÓN Publicada el

Un motociclista que presuntamente invadió el carril de un auto fue atropellado y resultó con fractura de una pierna.



El accidente sucedió a las 2 de la tarde de ayer en la carretera San Francisco del Rincón-León.



Dos jóvenes se dirigían a esta ciudad en un carro Jetta y en la misma dirección conducía su motocicleta Marco Antonio Valdez Fuentes, de 30 años.



Al parecer el motociclista aceleró para pasar el Jetta y poder dar vuelta en el retorno, pero el conductor del auto no lo vio y no alcanzó a frenar.



“Iba por el de alta, no podía frenar de golpe. Ni siquiera lo vio”, dijo un policía.



La moto de Marco se atoró en la llanta delantera derecha del Jetta, lo que ocasionó que derrapara y cayera.



El motociclista fue llevado por paramédicos a un hospital de San Francisco del Rincón con una pierna fracturada.