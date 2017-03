Asegura México que no ha negociado nada del TLC

EL UNIVERSAL Publicada el

El subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), Carlos Sada Solana, precisó que hasta ahora México no ha negociado nada del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y adelantó que nuestro país busca una negociación integral, donde se involucren todos los temas.



“Es una estrategia compacta, integral, en donde se ponen sobre la mesa todos los temas, y si me preguntan ¿qué se ha negociado? No se ha negociado nada, simple y sencillamente se están planteando las condiciones, y dando las condiciones para analizar en conjunto esta estrategia”, destacó.



En una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Carlos Sada dijo que la política de México será de Estado y donde todos los actores políticos participen, sin embargo, dijo que no saben cuándo iniciarán la renegociación con el vecino del norte.



Afirmó que México no tiene prisa por renegociar el TLC, y están a la espera de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presente una denuncia ante el Congreso estadounidense para que se renegocie el acuerdo comercial y a partir de ahí habrá un plazo de 90 días.



“México no tiene prisa, nosotros estamos esperando los tiempos y lo mismo sucede con Canadá, acabo de estar en Canadá hace menos de un mes, en donde tuvimos una interlocución bastante profunda con las contrapartes y están en el mismo supuesto, mientras no haya ese pronunciamiento y esa solicitud del Ejecutivo de Estados Unidos al Congreso, pues las cosas siguen como están en la perspectiva comercial, pero no es que nosotros estemos forzando está negociación, obviamente estamos preparados”, determinó.



Detalló que México no está forzando ninguna negociación, pese que se había dado como fecha de referencia para el arranque de estas pláticas el mes de marzo, sin embargo, hasta hoy Donald Trump no ha enviado la petición al Congreso de Estados Unidos.



“Pero no estamos forzando las acciones, se ha dado como una fecha de referencia que este mes de marzo probablemente se enviara la propuesta del presidente de los Estados Unidos, hasta hoy no se ha dado, ciertamente sigue nombrando a sus representantes y secretarios de Estado, todavía falta el comercial, estamos a la expectativa, la relación comercial sigue de la misma manera”.el un