Tiene el PRD dos líderes en Senado

AGENCIA REFORMA | Claudia Guerrero y Claudia Salazar. Ciudad de México Publicada el

El Senado ignoró el fallo de la dirigencia nacional del PRD que el martes destituyó a Miguel Barbosa como coordinador de ese partido en la Cámara alta, y en su lugar designó a Dolores Padierna.

El presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero, aseguró que, de manera oficial, el político poblano es el líder de la bancada hasta que el Tribunal Electoral federal resuelva si la sanción impuesta por el Comité Ejecutivo Nacional perredista es legal.

“Para el presidente del Senado el día de hoy, a esta hora, el coordinador del PRD es el senador Barbosa.

Previamente, arropado por una docena de senadores, Barbosa insistió en que permanecerá en el cargo hasta que la mesa directiva determine la validez del resolutivo del CEN o el Tribunal decida si se violaron sus derechos en el procedimiento que lo destituyó y le suspendió sus derechos partidarios.

Sostuvo que cuenta con el respaldo de 14 de los 19 integrantes de su bancada, al margen de su militancia en el sol azteca u otros partidos.

Barbosa habló luego de una reunión privada en la que participó la senadora Dolores Padierna, que también se declaró coordinadora del PRD.

‘No les voy a fallar’

Designada por la dirigencia del partido, Dolores Padierna dijo que no se vale criticar al PRD y, al mismo tiempo, beneficiarse de sus prerrogativas.

Sin mencionar a Barbosa, pidió a quienes aún conforman su grupo parlamentario cesar sus ataques al sol azteca.

“Quiero la unidad del grupo. Que todos arropemos la causa del PRD. No se vale golpear al PRD, no se vale golpearlo diario y comer del PRD”, reprobó.

Padierna agradeció el apoyo de la presidenta de su partido, Alejandra Barrales, para que relevara en el cargo a Barbosa.

“Compañeras: no les voy a fallar y digo a la presidenta, mirándola a los ojos: que no te voy a fallar Alejandra, yo sé trabajar, tú me conoces y no les voy a fallar”, expresó.

Barrales precisó que Barbosa tiene sus derechos políticos suspendidos, lo que le impide volver a ser elegido coordinador de la bancada.

Su partido, reiteró, no sancionó al poblano por expresar su apoyo a López Obrador, sino por señalar que haría todo lo posible por lograr que otros en el PRD también se manifestarán a favor de él.

“Renunciaron al PRD, también deben renunciar a la bancada”, sostuvo Barrales.