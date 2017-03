Guanajuatense brilla en Nueva York

JUANA CRESPO ARRONA Publicada el

Leonardo Mena es un diseñador guanajuatense que poco a poco derriba mitos en camino a cumplir sus sueños.

Desde pequeño descubrió su talento para dibujar y coser, habilidades que lo llevaron a descubrir que su trabajo estaba en el mundo de la moda.

Recientemente estuvo en el Fashion Week Nueva York en aquella capital fashionista, como parte de los nuevos talentos patrocinados por la marca EPSON.

Volvió a México para mostrar la colección completa de “Felix-cidad”, trabajo inspirada en las Divas mexicanas como María Felix.

“Regreso a presentar la colección completa, estamos buscando lugares en Guanajuato capital y eso ya está confirmado para mayo. Con el viaje se me movieron un poquito las cosas, porque yo estaba buscando un financiamiento, un plan de negocios para presentarlo a gobierno e incubar empresas, y ahora me pregunto: '¿Por qué no intentarlo allá?'.

“Desde niño siento que Nueva York tiene una especie de imán conmigo, siento que algo por ahí hay, sigo creyendo que la intuición es una bendición de Dios. Descubrí que la ciudad es un monstruo, pero uno agradable, sobre todo con el que quiere echarle ganas. Conocí a mucho latino, a gente que empiezan de cero”, relató el creativo.

El resultado fue positivo, sobre todo por la aceptación que tuvo por los medios de comunicación estadounidenses.

“Los colores que siempre manejo llamaron mucho la atención, íbamos puros diseñadores latinoamericanos que de todos, fui de los más coloridos, eso jugó a mi favor. Pude establecer conexiones, eso me encantó, hablar de la inspiración”, compartió.

Creer en sí mismo

Parte del aprendizaje del viaje tuvo que ver con su identidad, y la seguridad en el talento que tienen los mexicanos.

“Es momento que dejemos de ver para allá, y veamos más para acá. Hay tantos diseñadores, diseños que se ha usado para engrandecer otras marcas, pero ninguna mexicana que sea el boom en el mundo como un Adolfo Domínguez, Carolina Herrera.

“Nueva York me cambió un poquito la conciencia, es una ciudad en la que me gustaría vivir, me sentí como si hubiera vivido ahí y creo que si tienes un sueño, puedes crecer ahí”, confesó.

El empoderamiento de Mena será a través de la promoción más activa de su marca, campaña y llegar a conexiones en otras partes del mundo.

“Mi familia me decía: ¿Sabes qué?, a lo mejor sí es momento de que te vayas para allá, pero yo creía que todo estaba visto allá, que no tenía nada que hacer allá, pero ya se me quitó el miedo, porque la gente necesita ser orientada, vestida en este aspecto”, dijo.

El diseñador tendrá la oportunidad de exponer sus bocetos en una galería de arte, ya que también llamó la atención por su colorido y formas.

“Como tal, no cerré un negocio que era mi tirada, pero se abrieron ventanas, tal vez de ahí puedo hacer que salgan cosas. Ésa ha sido la historia de mi vida, que todo siempre fluya y seguir mi intuición”.

Celebridades y personas comunes

El que alguna vez vistió a artistas como Belinda y Fey, tiene fe en que su mercado va más allá de las celebridades, sino convertir a una gente normal en una estrella de cine.

“Quiero aportar algo a la gente que se atreve, hacer sentir especial a alguien en un día especial. Ésa es mi misión”, finalizó.

ASÍ LO DIJO

“Todos me decían que Nueva York era un monstruo, que me comería... pero al estar ahí me di cuenta que todos estaban equivocados”.

Leonardo Mena, diseñador.