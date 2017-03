Trump reconoce labor de mujeres

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió la labor de las mujeres en el mundo.

Esta mañana de miércoles, el mandatario estadounidense compartió desde su cuenta de Twitter @realDonaldTrump, dos mensajes donde afirmó que respeta el rol de las mujeres.

“Tengo un gran respeto por las mujeres y los muchos papeles que sirven que son vitales para la estructura de nuestra sociedad y nuestra economía”, escribió en la red social.

“I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy”.

Unos minutos después pidió unirse a él y publicó. “En el Día Internacional de la Mujer, únase a mí para honrar el papel fundamental de las mujeres aquí en América y en todo el mundo”.