Hallan cadáver putrefacto, tras percibir mal olor

El cadáver de un hombre en estado avanzado de descomposición fue encontrado en Manuel Doblado; no ha sido identificado.



El hallazgo



La tarde de ayer una persona reportó al Sistema de Emergencia 911, que caminaba para darle de comer a sus animales, cuando se percató de un extraño olor, por lo que se acercó hasta el lugar en donde encontró el cuerpo.



Fue en los límites de la colonia San Isidro y Vista Point, en donde se localizó el cadáver, boca a bajo, del que no se detectaron lesiones a simple vista.



Los primeros reportes señalan que parecía quemado, sin embargo, autoridades no lo confirmaron.