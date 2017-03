Confían toros en calificar

CARLOS CAMPOS Publicada el

El equipo de Celaya Cd está consiente que al sumar de tres están de regreso en la pelea por entrar a la Liguilla, ante Murciélagos tiene una oportunidad clara que no desaprovecharán.



Rodrigo López, mediocampista del Celaya CD, no ve como crisis la rachita de partidos sin sumar de tres, sabe que en el torneo tienen seis oportunidades más para lograr el objetivo y van a trabajar para lograrlo.



“Es un partido que si ganamos anímicamente nos ayuda mucho (Ante Murciélagos), es un partido que cualquiera pueda ganar, sabemos que está cerrada la tabla, se le llama crisis pero no estamos preocupado por eso, sabemos que este equipo tiene que calificar y lo vamos hacer, hicimos buen partido ante Leones y se sacó un resultado positivo, queríamos sumar para sacar punto y venir a casa anímicamente mejor”, comentó.