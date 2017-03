Pedirán renuncia de Secretario

FRANCISCO MANCERA Publicada el

La regidora priísta Montserrat Vázquez pedirá la renuncia del secretario de Seguridad Ciudadana, César Vázquez Rivera, ante la falta de una estrategia clara para bajar los índices delictivos en Celaya, esto tras la reunión que sostuvieron miembros del Ayuntamiento y el gabinete de seguridad.



“Lo vamos a hacer por el modo correspondiente, en una reunión en privado no es lo conducente, haremos un llamado al Presidente de que está estrategia de seguridad, la cual desconocemos porque ayer (martes) no se trató la estrategia, sólo nos dieron cifras, no vemos que esté causando un efecto ni para inhibir y que las cifras que manejan son altamente cuestionables”, afirmó la regidora.



Esta reunión, donde estuvieron presentes la mayoría de los miembros del Ayuntamiento, se llevó a cabo la tarde del martes y a decir la regidora “fue una reunión de carácter informal”, ya que fue a invitación del presidente Municipal, Ramón Lemus, donde el Secretario de Seguridad compartió un informe con datos sobre el descenso en delitos del fuero común.