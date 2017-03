SALVADORA DEL ROCÍO ÁLVAREZ LEDESMA | De Salvadora Publicada el

Todos los días que se me prestan,



tienen un diferente encanto,



son como días de fiesta



en que se engalana el corazón.

Lo siento latiendo alegre



con su vestido nuevo



de flores e intenciones buenas



inundando mi ser entero.

Cuando siento que me quieres



me emociona y me pongo alegre



y me da por sonreír



para que te des cuenta.

Porque el alma que se te dio



y que siempre traes escondida,



cuando sonreías, asomó a tus ojos



y me miró de frente.







Hoy mi corazón apresó el día,



barrió con fuerza mi casa,



abriendo puertas y ventanas



para que entrara la vida.

Yo dejé llevarse al viento



todos mis avatares



que se dispersaron por la esquina



como las acres hojas de otoño.

Me gustan absolutamente todos



sin exceptuar ninguno



los días que se me prestan



porque son días de fiesta.

S.A.L.