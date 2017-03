'Cepillín' asegura que Juan Gabriel no está muerto

EL UNIVERSAL Publicada el

Ricardo González “Cepillín” no cree que el cantante Juan Gabriel esté muerto ni que haya tenido hijos biológicos.



La semana pasada acudió a una entrevista al programa radiofónico “El Show de Piolín” y recordó cómo conoció a “El Divo de Juárez” hace más de cuatro décadas, cuando ambos iniciaban sus carreras.



“Cepillín” no dudó en lanzarse contra los hijos del cantante.



“Todos los hijos son puras ratas. No es cierto eso de la señora que dice que prestó su vientre. Iván ni se parece a él. Son puros chavos que adoptó, qué buena onda que lo hizo. Que sus espermas fueran utilizados, eso es mentira. Lo andaban explotando en vida”, aseguró.



Después, el famoso payaso hizo su aseveración más polémica: “Yo estoy seguro que no está muerto… Nunca se vio el cadáver” y explicó que en Estados Unidos es un proceso completo donde el cuerpo se debe llevar a hacer una autopsia. “Te aseguro que está vivo”.



“Cepillín” cree que Juan Gabriel fingió su muerte porque sus hijos lo estaban explotando y quería descansar, aunque la pregunta importante a responder, dijo, es ¿en dónde está? Y comentó que quizá en una de sus casas o en Bahamas.



“Legalmente no me han demostrado que él esté muerto… que me demuestren su muerte, hasta de los narcos aparece su cadáver”.



Se lanzó de nuevo contra Iván Aguilera a quien criticó por el homenaje que realizó al cantante en Toluca. “Eso es explotación, nada más que con corbata negra”.



“¿En dónde fue cremado? ¿Tú viste el cuerpo? La familia podrá decir misa. Yo quiero saber en qué funeraria estuvo”, señaló “Cepillín”.



Además aseguró que él nunca supo que Juan Gabriel tuviera relaciones con mujeres y se enteró que el cantante tenía hijos hasta que falleció.



“Sé que tuvo novios, a varios de ellos los conocí. Les regalaba un anillo con un brillante. Mujeres no le conocí… Eso de tener hijos biológicos es mentira”.