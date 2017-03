Séptima temporada de Game of Thrones ya tiene fecha de estreno

Si vamos a ser sinceros (es mejor serlo), la campaña promocional de la próxima temporada arrancó inmediatamente después del final del último capítulo de la sexta temporada. Mejor dicho: la campaña promocional de esta serie en particular es constante, no se detiene.

Como se puede ver en el apartado "Relacionadas", la serie nunca deja de estar presente en la agenda, sea porque se filtraron cosas que no se suponía que se tenían que filtrar, porque uno o una del elenco dijo algo o salió fotografiado en algún lugar.

Hoy se presentó el primer poster de la próxima temporada, la penúltima de la serie. Y es una señal de estos tiempos que apenas una imagen —publicitaria, además— sea noticia. Pero también es una señal de la enorme popularidad de la serie basada en los libros escritos por George R.R. Martin.

El nuevo poster fue analizado por los fanáticos, que tiraron palabras y conceptos como "Hielo y fuego", "Jon Snow", "Caminantes blancos", entre otros. Además, se señaló que no se indicaba fecha de estreno.







Pero para eso se hizo una transmisión en vivo, que terminó con el misterio: la vuelta será el 16 de julio.

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ