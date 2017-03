¿Cómo obtener un crédito PyME?

REDACCIÓN Publicada el

Si buscas un financiamiento para tu empresa pero no lo has solicitado por miedo a que no te lo autoricen, aquí te damos unos consejos para aumentar las posibilidades de conseguirlo.

Ten en cuenta en qué lo invertirás:

Antes de solicitar un crédito, es fundamental que sepas para qué lo quieres, cuánto utilizarás y el tipo de crédito que necesitas.

Toma en cuenta que no será la misma cantidad para surtir materia prima, remodelación o un nuevo local, pues cada uno requerirá diferentes plazos.

Contar con un buen historial crediticio:

Este documento guarda tu información sobre tus deudas y la forma en la que las pagas, con esto la institución financiera sabrá si eres sujeto de confianza para otorgarte un crédito.

En tu historial viene el registro de todos los financiamientos que has tenido, si los has pagado a tiempo, si has dejado de pagar alguno, etc. Aquí no sólo se incluyen los préstamos al banco que has solicitado, sino también tarjetas departamentales, plan de renta en tu celular, etc.

Como sabes, si tu historial es bueno, tendrás mayor posibilidad de que te autoricen un nuevo financiamiento, por ello debes cuidar tu status y pagar a tiempo tus deudas.

Cuentas claras:

Cuando solicites un crédito PyME, las instituciones financieras te pedirán documentos fiscales para saber si está todo en orden, además tendrás que comprobar la solvencia de tu empresa.

Debes estar abierto a mostrar esta documentación, con el fin de que la financiera conozca su estado y sepa si cuentas con los recursos, o garantías necesarias para responder por el capital que te van a prestar.

Por lo anterior, es importante que tengas separadas las cuentas personales de las empresariales.

Ser una empresa formal:

Es una realidad que el crédito está disponible únicamente para empresas que están dadas de alta ante Hacienda, es decir que son formales.

El no estar dada de alta es uno de los motivos por los cuáles las instituciones de crédito rechazarán de forma inmediata tu solicitud.

Si aun no lo has hecho, lo más recomendable es que acudas ante una oficina del SAT para dar de alta tu emprendimiento y puedas acceder a un crédito PyME sin dificultad.