Indagarán atentado 'a fondo'

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

El alcalde, Édgar Castro Cerrillo aseguró que en el caso del ex funcionario municipal que atentó contra la vida del reportero de am Express´, se llegará hasta las últimas consecuencias legales e instancias como la Contraloría Municipal intervendrán para fijar las sanciones correspondientes.



“Las facultades para intervenir las tiene la Contraloría, el área de recursos humanos, la oficialía mayor. No es que simplemente el Presidente Municipal tenga que accionar para que puedan dar un seguimiento, una sanción”, dijo



En la primera agresión no hubo sanción



Y es que Jorge Alberto Rodríguez Rocha, quien hasta el pasado martes ejerció como funcionario de la Dirección de Desarrollo Económico, no era la primera ocasión que agredía a una persona, pues justo hace una semana, am Express informó como Rodríguez Rocha peleó a golpes con a un comerciante, frente al Mercado Hidalgo.



Tras condenar los hechos, Castro Cerrillo confirmó que él de manera personal ordenó el cese del ahora ex funcionario y confió en que este tipo de actos, no se vuelvan a registrar en su administración.



Castro Cerrillo dejó claro que al interior de la administración municipal no se van a permitir actos de violencia y sobre todo intentos de homicidios contra reporteros.



Por lo que, dijo que estará al pendiente de que se apliquen las sanciones correspondientes y que todo el procedimiento legal se cumpla en tiempo y forma, independientemente de la demanda que presentó el reportero Gilberto Navarro ante el Ministerio Público.





Ordena DH protección a reportero



La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) manifestó su enérgico rechazo a todas aquellas conductas que atenten contra cualquier periodista o representante de los medios de comunicación, así como contra todo ataque que impida u obstaculice el ejercicio pleno de la libertad de expresión e información.



Mediante un comunicado se informó que por instrucciones del Ombudsman José Raúl Montero de Alba, el 7 de marzo se inició de manera oficiosa el expediente de queja 48/17-A, tras la agresión al periodista Gilberto Navarro Basaldúa.



De igual forma se entabló contacto con el reportero y se le informó que se dictó una medida precautoria, para salvaguardar su integridad física.



La medida se emitió a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, para que el titular de la misma, designe a elementos para cumplimentar esta acción de protección.



Otro de los elementos importantes para integrar en el expediente, es la carpeta de investigación que fue solicitada al Ministerio Público.



Además de haber requerido un informe a la dirección de Desarrollo Económico y; en tal virtud, se allegarán de todas las pruebas para emitir la resolución correspondiente.

Se recupera



Sobre la salud de la víctima, Gilberto Navarro Basaldúa, se informó que está estable.



El reportero sufrió un esguince cervical y varias lesiones.