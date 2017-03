Paran labores en municipio por conmemoración del día de la mujer

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cientos de empleadas municipales se sumaron al paro de labores que se realizó en tres ciudades del Estado de Guanajuato y unas 70 ciudades en el mundo, como protesta a la violencia y discriminación que sufren niñas y mujeres.



Fue bajo el monumento a la Paz, en la Plaza, donde se reunieron autoridades municipales y las empleadas gubernamentales, desde secretarías hasta regidoras.



El Alcalde, Edgar Castro Cerrillo, encabezó la ceremonia, donde mencionó que no es una fecha para festejar, sino para conmemorar, recordar y reconocer la lucha de mujeres que hace más de un siglo, en Nueva York iniciaron el camino para el reconocimiento de sus derechos.



Se compromete con la seguridad



Apuntó que en el ciudad de Guanajuato, las mujeres deben de saber que no se tolera la violencia y discriminación, por lo que cualquier conducta de este tipo será castigada con todo el peso de la Ley. Además respaldó el paro de labores en la administración municipal.



El edil, señaló que las mujeres han asumido un rol preponderante y cada vez se abren más espacios de participación para ellas y resaltó el avance logrado en la equidad.



Por su parte, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Iovana Rocha Cano recordó a las asistentes, que la lucha permanece vigente sobre todo para lograr mejores condiciones laborales, desde mejores sueldos, y una actividad libre de abusos y acosos.



Explicó que el hecho de parar labores por una hora, tiene como objetivo demostrar que las mujeres son parte activa de la vida cotidiana, laboral a institucional.



Elisa Keylin, empleada de la Secretaría del Ayuntamiento habló a nombre de las trabajadoras y recordó que quienes las felicitan en este día, simplemente se equivocan.



