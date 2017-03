Buscan donación de oficinas

JULIETA ORTIZ Publicada el

Con la donación de las Oficinas de Gobierno en bulevar Díaz Ordaz y la ocupación de hasta 5 dependencias en dichas instalaciones, el Gobierno Municipal estaría ahorrando 100 mil pesos mensuales en rentas, dijo el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Ante el cambio que se efectuará de todas las oficinas de Gobierno del Estado hacia el Distrito de Gobierno, las oficinas recaudadoras quedarán libres y representan una opción viable de ocupación pata el municipio.

El Alcalde señaló que el Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez hizo el ofrecimiento de un espacio en el nuevo Distrito de Gobierno para oficinas de Desarrollo Económico y que existe la posibilidad de que dicho edificio sea donado.

“Si esto sucediera, ya el Gobernador prácticamente lo acordó, espero que no haya ningún problema, pues ahí metemos todas las demás dependencias que ahorita traemos rentando edificios, ya son menos, deben ser unas 5”, dijo.

Las dependencias que podrían ocupar este edificio serían el Instituto Municipal de la Juventud (Imjuvi), el Instituto de las Mujeres Irapuatenses (Inmira), Planeación y Desarrollo Gubernamental, el Instituto Municipal de la Vivienda (Imuvi), entre otros.

Señaló que no se tiene pensado instalar una biblioteca en las oficinas de Gobierno, sin embargo no se descarta que pueda rehabilitarse un área digital para personas que no tienen acceso a estos servicios.