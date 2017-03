Un espectador más en Sesión de Ayuntamiento

JULIETA ORTIZ | Irapuato, Gto. Publicada el

Al señalar que lo han dejado fuera de las comisiones, el Coordinado del PRI en el Ayuntamiento, Armando Uribe Valle decidió retirarse de su silla y ser espectador en la Sesión de Ayuntamiento.



El regidor priísta indicó que por 2 semanas no se publicó información en el pizarrón de Regidores, por lo que decidió no ser participe de la reunión y sentarse frente al Alcalde, como un ciudadano más.



Regidores del PAN y de Morena mencionaron que la actitud del edil purista no era la correcta, sin embargo respetaron su decisión.



El Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez reprochó la acción del priísta y que más que incomodar resultaba fuera de lugar.



Le pidió que se sentara junto a los ciudadanos y al recibir una negativa, le dijo que podía incluso acostarse en el suelo si gustaba pasar así la Sesión.