Al piloto  Thierry Neuville... no le gusta 'El Chocolate' 

El piloto belga lo confesó, no le gusta ni un poco 'El Chocolate', y no precisamente el dulce, sino uno de los tramos que correrá mañana en Guanajuato.

En una entrevista para la página oficial del Rally México 2017, a unos minutos del arranque oficial en la ciudad de México, lo declaró.

"El tramo de El Chocolate no es mi favorito porque he tenido accidentes ahí en dos ocasiones, en años anteriores, pero los demás sí me gustan, especialmente el Derramadero porque es donde puedes tener más diversión".

Aseguró que México es uno de sus lugares favoritos, en especial por las buenas memorias que tiene del Rally.

Además consideró que los tramos ofrecen paisajes únicos, y partes que le permiten ser muy rápido.

Otra de las cosas que no le gusta tanto de los tramos en México es la superficie, pues asegura que en ocasiones hay rocas en medio del camino, y otras veces el terreno se vuelve muy resbaladizo.

"Los tramos están llenos de sorpresas. Todos los años vemos muchos choques porque hay muchas piedras que algunas veces aparecen a mitad del camino, y muy fácil puedes golpear alguna. Algunas veces las superficies cambian drásticamente, y de pronto son muy resbalosas".

Aunque confesó no hablar ni un poco de español, aseguro que la gente hará que esta edición del Rally sea única.