Manda Boselli mensaje a la afición

REGINA YÉPEZ Publicada el

El delantero de La Fiera, Mauro Boselli, envió un mensaje a la afición luego de la eliminación del equipo en la Copa Mx ante el Cruz Azul.



Me naturalicé mexicano y decidí, en conjunto con mi esposa, que mis dos últimas hijas sean leonesas. Siento un agradecimiento eterno y un compromiso enorme con cada uno de ustedes por todo el cariño que me brindan desde que llegué (...) Tengo la firme convicción de que vamos a sacar esto adelante entre todos”, publicó el argentino.



Por medio de su cuenta de Twitter, el “Matador” aseguró que pese a lo difícil de la temporada, confía en que con el apoyo de la afición que en las últimas fechas ha demostrado lo exigente que puede ser, el panorama podrá cambiar en el Clausura 2017.



“El dolor que siento por el presente del equipo es igual al de ustedes. No me olvidaré de los lindos momentos que hemos pasado juntos y ojalá se repitan en el corto plazo. Vamos a trabajar para eso”.



La Fiera quedó eliminada el miércoles ante Cruz Azul 1-0.

Carta para el Aficionado de Leon pic.twitter.com/nmZFwASRZH — Mauro Boselli (@mauroboselli) March 9, 2017