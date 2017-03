Inhumana, la política migratoria de Trump: Marín

EL UNIVERSAL | Yazmín Rodríguez / MÉRIDA, Yuc. Publicada el

La ex tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín, aseguró que las políticas migratorias del presidente Donald Trump “no son americanas”, como afirma el mandatario, más bien no son humanas, ya que éstas separan a las familias que viven de manera irregular en ese país.



Indicó que Trump ha sido inconsistente durante el tiempo que lleva al frente de la presidencia de ese país, y expresó que no todas las cosas que prometió las cumplirá, debido a los otros poderes que toman las decisiones en Estados Unidos.



Dijo que el presidente Trump se encuentra en un proceso de aprendizaje, puesto que antes no ocupó un puesto en el gobierno, más bien “ha sido un hombre de éxito en los negocios”.



Señaló las inconsistencias del presidente Trump al cambiar constantemente su postura ante los “dreamers”, hijos de migrantes que se encuentran estudiando en EU y expuso que las políticas migratorias que se han endurecido recientemente, son inhumanas puesto que separan a las madres de sus hijos.



Marín detalló que hay avances en el papel de las mujeres dentro de la función pública, pero aún existe mucho por lograr, sobre todo en la participación en puestos de decisión.



Rosario Marín es la primera mujer de origen mexicano que estampó su firma en los dólares estadounidenses durante la administración del ex presidente George W. Bush, pues fungió como tesorera durante ese gobierno.



La ex funcionaria salió de la Ciudad de México —donde nació el 4 de abril de 1958— a los 14 años, emigró con su familia a Estados Unidos, donde creció en un ambiente tradicionalista.



A pesar de eso, estudió la preparatoria en ese país a los 18 años, para posteriormente iniciar sus estudios universitarios en Administración de Empresas en una Universidad al Este de Los Ángeles, en el turno nocturno.



Al estar laborando para un banco dio a luz a su hijo Erick, quien nació con síndrome de Down, y durante ese periodo laboral se desempeñó como asistente de recepcionista. Tras el nacimiento de su hijo se dedicó a formar una asociación a favor de los niños y niñas latinos, por lo que consiguió trabajar para el ayuntamiento de Huntington Park.



Después fungió como directora del Consejo Estatal para Discapacitados en el estado de California, hasta llegar a la Tesorería de Estados Unidos.



Explicó que hay avances en el papel que desempeñan las mujeres en la función pública, como en los espacios legislativos, pero aún queda “bastante camino por recorrer. Es bueno aplaudir lo que hemos logrado, pero creo que es muy importante reconocer que nos falta mucho todavía”.



La ex tesorera de Estados Unidos dijo que uno de los temas pendientes en la equidad de género, es la participación de las mujeres en puestos altos de decisión.