Tira Tribunal ahorro de salarios en el INE

AGENCIA REFORMA | Héctor Gutiérrez Publicada el

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó para atrás la reducción de los sueldos de los consejeros y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE).



Los magistrados consideraron que, tal como denunció Benito Nacif, esta disminución fue anticonstitucional.



En febrero, este consejero impugnó el acuerdo tomado por la Junta General Ejecutiva del INE que, como medida de austeridad, estableció una reducción del 10 por ciento del salario de los consejeros y altos funcionarios de dicho organismo.



Nacif consideró que la reducción de su salario, que quedó en 160 mil pesos netos mensuales, fue inconstitucional y una violación a sus derechos.



Al respecto, la Sala Superior señaló que la Junta General Ejecutiva violó la Constitución, en específico el Artículo 16, y no tenía competencia para reducir sueldos.



Por lo mismo, decidieron por unanimidad de votos revocar el acuerdo que establece la reducción salarial en el árbitro electoral.



“Independientemente de la motivación de carácter político social que existe en el acuerdo que hoy se está revisando que emite la Junta General Ejecutiva para hacer esa reducción salarial, no existe la fundamentación legal”, mencionó el Magistrado José Luis Vargas.



“No logramos, o por lo menos un servidor no logra percibir que exista esa atribución que le permita a la autoridad en este caso responsable tomar una determinación de esa naturaleza”.



La Magistrada presidenta, Janine Otálora, recalcó que el Tribunal Electoral debe apegarse siempre a los preceptos legales establecidos en la Constitución.



Con la reducción de salarios de los altos funcionarios, el INE contemplaba un ahorro de aproximadamente 11 millones de pesos.

Prometen menos gasto pese a revocación

Luego de que el Tribunal Electoral federal revocara la reducción salarial de los altos mandos del INE, consejeros electorales señalaron que eso no evitará que dicho organismo realice ahorros.



Ayer, la Sala Superior del Tribunal dictaminó que, tal como denunció Nacif, la reducción del 10% de los salarios de consejeros y altos funcionarios en el Instituto fue anticonstitucional.



El consejero Marco Baños, quien presidió la Comisión Temporal de Presupuesto en 2016, apuntó que la disminución de sueldos no era la parte medular de las medidas de austeridad.



Agregó que, además de los mil millones de pesos reintegrados a la Federación tras la cancelación de los nuevos edificios, el INE buscará apretarse el cinturón en rubros para ahorrar más de 100 millones de pesos.