Mark Zuckerberg comparte feliz noticia

EL PAÍS | ROSA JIMÉNES CANO / PALO ALTO Publicada el

Mark Zuckerberg decidió que 2017 será un año para conocer mejor Estados Unidos. Ahora tiene un motivo más para seguir cerca de casa: el fundador de Facebook y su mujer, la doctora Priscilla Chan, esperan una niña, la segunda tras Max, su primogénita que en noviembre cumplirá dos años.

Como no podía ser de otra manera, lo ha anunciado a través de la red social: “Priscilla y yo estamos felices de anunciar que esperamos otra niña”. Cuando concibieron a Max, Zuckerberg relató las dificultades y sucesivos abortos naturales que tuvo Chan. En esta ocasión confiesa que pensaban que no iban a poder tener más hijos: “Después de las dificultades con Max no estábamos seguros de qué podría pasar. Al saber que Priscilla estaba embarazada otra vez, nuestra única esperanza es que el bebé estuviera sano”. El siguiente deseo es que fuese chica.

Tanto él como su esposa tienen hermanas. Tres y dos, respectivamente. “No se me ocurre mejor regalo que una hermana, para que se tengan la una a la otra. Crecí con tres hermanas y me han enseñado mucho, he aprendido de mujeres fuertes. No solo son mis hermanas, sino también mis mejores amigas”, escribe en la red social en la que tiene más de 87 millones seguidores. El primer comentario es de su hermana Randi, que fue directora de márketing en Facebook y tiene su propia agencia.

Entre los logros de sus hermanas destaca que escriben libros, saben de música, cocinan y progresan en el mundo profesional. “Me han enseñado a cumplir en todo y salir adelante”, subraya.

En el caso de Priscilla dice que sus hermanas le enseñaron a cuidarse mutuamente. Se remarca que son la primera generación nacida en Estados Unidos de una familia de emigrantes de Asia. También fueron las primeras de su familia en asistir a la universidad. Los padres de Priscilla tenían un restaurante en las afueras de Boston. Zuckerberg y Chan se conocieron cuando ambos estudiaban en la Universidad de Harvard.

El anuncio va acompañado de fotos familiares de ambos con sus hermanas en situaciones cotidianas donde se remarca la complicidad entre ellos.

Al igual que hizo Bill Gates cuando tuvo a su hija, Zuckerberg anunció tras el nacimiento de su primera hija creó que gran iniciativa filantrópica. La iniciativa Chan Zuckerberg, centrada en la salud, investigación, ciencia y educación, recibirá el 99% de su fortuna, directamente relacionada con el valor de las acciones de Facebook. En el momento del anuncio el valor alcanzaba los 42.000 millones de dólares.