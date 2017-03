Moto G5 y G5 Plus llegan a México

EL UNIVERSAL Publicada el

Hello moto, por quinta vez. La quinta generación del Moto G, el teléfono más exitoso de la marca en México ha llegado a nuestro país, apenas una semana después de su lanzamiento global en el Mobile World Congress de Barcelona.



Se trata de los Moto G5 y G5 Plus, dos smartphones de gama media con la versión más reciente de Android (Nougat) que están ya a la venta en colores dorado y gris oscuro. Las versiones que llegan al país son las que incluyen 2 GB de memoria RAM y 32 GB de espacio para almacenamiento. El resto de las especificaciones son las que ya conocimos en Barcelona: pantallas HD de 5 y 5.2 pulgadas, procesadores Snapdragon de ocho núcleos, sensor de huellas dactilares y batería de larga duración, además de cámaras mejoradas de 13 y 12 Mpx.



Fabio Oliveira, gerente general de Moto para México, anunció en el evento de lanzamiento que la empresa tuvo un crecimiento de 30% en el último año, cifra que esperan superar este año. Para lograrlo, hicieron un estudio en el mercado mexicano para saber qué buscan los usuarios en su smartphone, y así poder ofrecer un equipo que les resultara atractivo.



De ese estudio se desprende que el 53% de los mexicanos prefieren smartphones metalizados, 85% considera clave que su smartphone tenga desempeño premium, 58% espera que la cámara del smartphone sea “increíble”, y que el 34% de los mexicanos no está dispuesto a sacrificar batería por precio. Es decir, queremos más por menos.



Lenovo espera mantener la posición del smartphone más vendido en su categoría que el Moto G obtuvo durante cuatro generaciones, por lo que ahora entrega un equipo con acabados metalizados, buena batería y desempeño adecuado para un terminal de gama media. Lo que aparentemente también se mantiene es la enemistad con Telcel, pues los Moto G5 y G5 Plus están a la venta desde hoy en todos lados, menos con ellos.



Los equipos estarán disponibles en tiendas departamentales y en línea, o con operadores como AT&T y Movistar a un precio de 5 mil 600 y 7 mil pesos, respectivamente. Ambos modelos contarán con opción de doble SIM.