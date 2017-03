'Gali' despierta rumores de embarazo y esto es lo que responde

AGENCIAS Publicada el

El pasado fin de semana la conductora el programa matutino “Hoy”, Galilea Montijo, desató una serie de rumores sobre un posible embarazo luego de que compartiera en su cuenta de Instagram algunas imágenes de su último viaje.



“La Gali”, su esposo Fernando Reina y el pequeño de ambos, Mateo, viajaron a las playas de La Paz, en Baja California, para comenzar el festejo por el cumpleaños del político; no obstante, lo que más llamó la atención, fue una imagen donde aparece la presentadora con una sospechosa pancita.



De inmediato, sus seguidores comenzaron a preguntarle sobre su estado, pues era inevitable esconder su abultado vientre.



Días después, la conductora reveló a la prensa la verdadera razón de su “pancita”: “Luego de una hamburguesa ahí atorada, este fin de semana me embarazaron. Había una que parecía, yo creo es la posición de la fotografía, que a veces sucede, me dan ganas de decirles, la verdad es que estoy estreñida”.

