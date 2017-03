Los Backstreet Boys critican a Bieber y One Direction

EL UNIVERSAL Publicada el

Los Backstreet Boys hablaron sobre "el chico malo" de Justin Bieber y la boy band de moda: One Direction.



La agrupación formada en 1993 se sinceró y se fue contra las ventajas que actualmente tienen las agrupaciones gracias a las redes sociales, herramienta con la que ellos no contaron en sus años de mayor éxito.



Durante una entrevista para ELLE.com, la agrupación habló de la fama antes de que existiera Instagram, y se burló de "la maldad" que muestra Justin Bieber en dicha red.



"Te diré lo siguiente", compartió Carter. "Hubo m**rdas que AJ y yo hicimos por las que agradezco que no hubiese redes sociales en esa época. Porque Justin Bieber no le llega a los talones a lo que hicimos".



A. J. McLean agregó: "Hubiésemos sido los favoritos de TMZ. Desde yo estando borracho o iracundo en un club. O caminando desnudo por los pasillos de un hotel sin razón aparente. Cosas al azar que nunca salieron a la luz".



McLean aseguró que antes, conseguir fama era verdaderamente un reto, había que hacer acto de presencia en todos lados, y no como ahora, que tanto ayudan las redes sociales.



"La fama hoy… es de la noche a la mañana. Otra cosa que fue diferente para nosotros: sin redes sociales, sin YouTube, sin acceso instantáneo, teníamos que hacer todo nosotros mismos. Cada entrevista, cada show radial, cada medio. Teníamos que ir a cada país, era la única manera de hacerlo. No había Instagram no había que publicar en YouTube para lograr un contrato discográfico".



Sobre las nuevas boy bands, Howie habló de One Direction y comparó sus shows, con lo que ellos siguen aún ofreciendo.



"Lo de la nueva ola de boy bands dice, ‘Oh, nosotros no hacemos lo que ellos hacen'. Pero, para ser honestos, para mí eso no es entretenimiento. Lo que nosotros hacemos es entretener a la gente de verdad. Música, escenario, baile, todo".



Nick Carter continuó: "Por eso estamos aquí. Porque siempre se trató del show. Podíamos hacer buena música y sencillos exitosos. Pero, cada vez que nos montábamos en escena, teníamos que ofrecer un show memorable, que valiera por sí mismo", recordó.