La Fiera sin plan B

Al León le llueve sobremojado, se encuentra en último lugar de la tabla general, el equipo no da una, eliminados en la Copa y ahora es probable que se queden sin estadio.

El vicepresidente de la Fiera, Rodrigo Fernández, dijo no tener un plan 'B', por lo que es muy probable que el Club negocie con el ganador de la propiedad.

"Queremos seguir en el estadio y aportar en beneficio de la afición y la institución (en cuanto a las mejoras que podrían hacerse)".

"Por ahora no tenemos un plan B, nosotros queremos permanecer aquí. Estaremos esperando, ahí tomaremos medidas. Estamos al margen todavía, mientras no se nos notifique algo"

Rodrigo también apuntó que al club no le han notificado nada y confían en que el municipio apelará la decisión.

"Tenemos que reconocer lo que la autoridad diga pero a nosotros no nos han notificado nada, no sabemos si habrá apelación aún pero estamos pendientes. No podemos adelantarnos porque al parecer falta tiempo. Nosotros por ahora no tenemos un escrito que nos diga que tenemos que salir del estadio. Creemos que se va a apelar esa decisión por parte del municipio”, finalizó.