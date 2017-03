Cansa a regidor ambulantaje

VANIA JARAMILLO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

El regidor Jesús Vázquez García (PRI) pidió acelerar el trabajo en la Dirección de Mercados para mejorar las plazas y acabar con el ambulantaje.

El miércoles, durante la reunión de la Comisión de Economía, se presentó un informe sobre las rehabilitaciones de mercados y el trabajo con más de 4 mil comerciantes.

Ante eso, el regidor se dijo cansado por la falta de trabajo en zonas como el Centro Histórico, donde predominan los ambulantes.

“Se necesita un trabajo integral en Mercados, que no siga existiendo el ambulantaje cochino, no podemos permitir eso, hay mucha gente cansada y ya me cansé también de ver los mercados así, en malas condiciones.

“Discúlpenme, pero si ya me aburrí también de ver los mercados así y estamos en eso, pues ya hay que trabajar”, reclamó el regidor, que pidió se trabaje con todas las dependencias para mejorar, pero sobre todo con Mercados.

La regidora Ana María Esquivel Arrona (PAN) le pidió paciencia para que se comience a notar el trabajo en las direcciones que se encargan de esta área.

“Entiendo tu desesperación, pero no podemos sólo correr, la transformación implica todo, una modificación en todo”, mencionó la regidora.

Ante esto, el director de Economía, Ramón Alfaro Gómez, se dijo respetuoso de las opiniones del regidor priísta, respecto al trabajo en la Dirección de Mercados, y aseguró que es el presidente municipal, Héctor López Santillana, quien evalúa el desempeño de las áreas.

Preparan a comerciantes por obras

Por la remodelación de la avenida Miguel Alemán y Zona Piel, la Dirección de Economía se reunirá con comerciantes para evitar molestias por las obras.

“Esta misma semana se van a hacer las acercamientos para tomar sus inquietudes y beneficiar.

“Estas obras son un tiempo temporal, así como las molestias, pero va en beneficio de mediano y largo plazo, son obras que desde la primera etapa del SIT no se intervienen, son en beneficio de la propia zona”, mencionó el director Alfaro Gómez.

Por ejemplo, en la avenida Miguel Alemán, existen poco más de mil comerciantes a los que se les presentará el proyecto y se informará que las obras serán de noche.

Defiende director trabajo

La Dirección de Economía realiza un diagnóstico sobre ambulantes y en qué zonas tienen mayor conflicto.

Zona Piel, Centro Histórico y paraderos del Sistema Integrado de Transporte son algunas de las áreas que se están revisando.

Hace unos días, la regidora e integrante de la Comisión de Economía, Ana María Esquivel, señaló que uno de los problemas con los comerciantes es que se niegan a retirarse de la vía pública.

“Como no tienen un permiso, el inspector les decomisa su mercancía, muchos no pagan la multa y vuelven a ponerse en los mismos espacios”, comentó.

Y es que el miércoles, el regidor priísta Jesús Vázquez García cuestionó a las áreas de Economía y Mercados por la falta de trabajo para retirar a los ambulantes y tener en mejores condiciones los mercados públicos.

El director de Economía, Ramón Alfaro Gómez, señaló que el problema tiene muchos años, pero que actualmente se trabaja para hacer un ordenamiento.

En el caso de los mercados, este año se rehabilitarán 10: La Esperanza, República, 10 de Septiembre, Comonfort, Fondas Allende, Espíritu Santo, Carro Verde, San Francisco, Lázaro Cárdenas y El Paisaje.

Las obras son de impermeabilización, ampliación en algunos casos, así como reparación de grietas.