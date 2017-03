Da Municipio seminario contra violencia de género

ANDREA MURILLO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

El Municipio de León atendió una recomendación más de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, por la violación sexual de dos elementos de Seguridad contra dos menores de edad.

Se trata del seminario-taller “Las violencias de género: prevención, atención y políticas públicas”, que se llevó a cabo en el Parque de Innovación de La Salle Bajío, en el que participaron funcionarios y estudiantes.

“Este programa surge del dolor, de la pena, surge de la tristeza que nos dio encontrar que dos de nuestros elementos de Seguridad, con el compromiso de servir a la ciudadanía, fallaron a su compromiso y violentaron los derechos de dos jovencitas”, dijo el presidente municipal Héctor López Santillana.

En febrero del año pasado Pablo Torres García, de 24 años, y Eulises Santiago Martínez, de 33, ambos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio, abusaron sexualmente de dos menores de edad.

Derechos Humanos emitió nueve recomendaciones dirigidas al Alcalde.

“La Procuraduría nos estableció un reto importante porque en una de las observaciones decía que deberíamos de implementar este programa para provocar un cambio cultural y social-económico en nuestra entidad”, señaló López Santillana.

Añadió que el seminario debe permitir construir la seguridad anhelada por la ciudadanía, “es la oportunidad para fortalecer a nuestros servidores públicos que aseguran tal servicio a la ciudadanía, que no lograremos la tranquilidad a través de la fuerza, sino es con la conciencia de profesionalismo y sensibilidad desde la perspectiva de género que lograremos construir la seguridad de León”.

El seminario concluye mañana, y participará como ponente Ana María Fernández, doctora en psicología, psicoanalista, profesora titular e investigadora de la Universidad de Buenos Aires.

Se desarrollarán temas y mesas de trabajo sobre campañas de prevención y diseños de políticas públicas frente a la violencia de género, feminicidios, asistencia a las víctimas y sobrevivientes, entre otros temas.

Avanzan agresiones de modo ‘feroz’

La violencia hacia las mujeres ha crecido en América Latina, alertó Ana María Fernández, psicoanalista e investigadora de la Universidad de Buenos Aires.

“Actualmente se ha acelerado la ‘locura’ de la violencia hacia la mujer en América Latina, hay un cambio de ritmo en el ciclo de la violencia de género y un cambio en la intensidad de la crueldad”, aseguró en el seminario-taller “Las violencias de género: prevención, atención y políticas públicas”.

Hace 40 años, dijo, las mujeres eran víctimas de feminicidio, hace 30 ó 20 años las mujeres eran víctimas de maltratos y golpes... las agresiones siguen, pero ahora “aparecen noviazgos violentos que en una relación de tres meses matan a la novia”.

“Los últimos 15 años en América Latina se han desarrollado oficinas del Estado con diversos tipos de protección a la víctima, de asistencia, prevención... pero aún falta, sobre todo porque se tienen que ajustar las ideas porque la violencia avanza de modo feroz”, señaló la psicoanalista.

Ejemplificó con que en Argentina el año pasado moría una mujer cada 30 horas, y este año reporta una fallecida cada 18 horas.

“No me parece que México tenga más problemas de violencia que cualquier otro país de América Latina, me parece que en México hay una tradición de políticas de Estado, no importante, y claro, el problema es que las políticas de Estado avanzan y también avanzan los feminicidios”, aseveró.

Ana María Fernández recomendó a las mujeres distinguir los riesgos de relacionarse con un hombre posesivo y dominante.

“Necesitamos a los medios, a las organizaciones... el Estado no alcanza”, finalizó.