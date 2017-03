Exige Michelin solucionar conflicto entre sindicatos

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | León Publicada el

El conflicto entre organizaciones sindicales tiene parada la construcción de la planta de la empresa Michelin en el Parque Industrial León Bajío (PILBA).



El conflicto sindical inició hace 12 días, y desde entonces operadores de camiones de carga afiliados a la COR tienen bloqueado el acceso del parque industrial.



Estas acciones ya provocaron el paro de los trabajos de construcción de esta llantera en la que se invertirán 500 millones de dólares y cuando comience a operar generará al menos mil empleos directos.



Los trabajadores de la COR piden que se les reconozca a ellos como la organización sindical y no a la Confederación de Trabajadores de México, que es quien tiene el contrato de construcción.



Trascendió que ayer representantes de la empresa francesa se reunieron con autoridades municipales y estatales a quienes les solicitaron su apoyo para destrabar el conflicto.



Desde ayer policías municipales resguardan las inmediaciones del acceso al parque industrial y se comprometieron a mantener la zona vigilada durante el fin de semana, la constructora también presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el bloqueo.



Los representantes de la constructora Ábitat que lleva a cabo el proyecto de construcción no quisieron dar un postura oficial, sin embargo reconocieron que el problema está afectando a medio centenar de empleados y está retrasando la apertura de Michelin.



“No tenemos permitido hacer declaraciones. Esperemos que esto se resuelva a la brevedad porque si nos está afectando mucho”, señaló uno de los ingenieros residentes.



Otra empresa que también se ha visto afectada es la responsable de la construcción de la infraestructura del Parque Industrial León-Bajío (PILBA), que se localiza en la comunidad de Guadalupe Victoria, rumbo a Santa Ana del Conde.



Uno de los responsable de las obras de construcción del parque, a quien se identificó como Luis Enríquez, dijo que aún cuando también han sido afectados no podía dar ningún tipo de declaraciones “porque nos lo tienen prohibido”.



Los conductores de tolvas manifestantes, afiliados a la COR, señalaron que llegaron a un acuerdo con la empresa Constructora ARTA, para que se permitiera el paso de “ollas” de cemento, pipas, y camiones tolvas de la COR.



“Esto es para no afectar a los constructores del parque, por eso llegamos a un acuerdo. La más afectada ha sido la empresa Ábitat que ha tenido que descansar desde hace 8 días, a por lo menos una treintena de trabajadores, porque no tienen trabajo”, dijo Alejandro Gasca, representante de los inconformes.



Destacó que presentaron documentación ante las autoridades laborales donde demuestran que no se les ha pagado cerca de un millón de pesos, y llevaron como prueba cheques posfechados a nombre de la CTM.



También han tratado de resolver las diferencias que hay con las autoridades laborales estatales, y se entrevistaron con la subsecretaria de Trabajo y Prevención Social del Estado, María Libia Gómez Padilla, pero hasta el momento no ha dado ninguna respuesta.



Aumenta



la tensión

La situación se ha tornado tensa, pues tolveros afiliados a la CTM han tratado de entrar al Parque Industrial a la fuerza y los manifestantes se los han impedido cerrando con camiones cargados de materiales.



“Tenemos libre el paso a carros particulares, piperos, pero no a camiones tolvas de CTM. No se ha llegado a ningún acuerdo y sólo hemos recibido amenazas”, señaló Francisco Moreno, operador.



Ayer tres unidades de la policía preventiva y media docena de agentes policiacos hicieron acto de presencia, y recabaron testimonios de lo que está ocurriendo.



Personal que dijo ser de la CTM acudió a mediodía sólo para sacar fotos y video de los operadores y de cómo impedían el paso a sus camiones.



“La realidad es que ya llevamos dos semanas y estamos en espera de alguna autoridad. Mientras tanto la empresa Michelin es la más afectada pues los trabajos de construcción están detenidos”, dijo Alejandro Gasca.