Refrendan su voto en contra

VANIA JARAMILLO | LEÓN, GUANAJUATO

Los miembros del Ayuntamiento que votaron en contra de la extinción del Fideicomiso del Club León hace 10 años reiteraron que consideraban que en aquel momento no era la mejor decisión.

Leticia Villegas Nava, ahora diputada local, era Primera Síndica del Ayuntamiento y por lo tanto, intregrante del Fideicomiso, pese a lo cual fue la única panista que votó en contra.

“Yo en lo personal no veía tan bien que se extinguiera el fideicomiso, aunque entendía perfectamente también que el objetivo de la otra propuesta era la extinción para que inmediatamente se escriturara el estadio y ya tuviera una certeza jurídica”, dijo.

Recordó que cuando llegó la fecha de tomar la decisión pidió al entonces alcalde Vicente Guerrero Reynoso apegarse a su convicción y por ello votó en contra.

“En ese momento yo consideré que no era lo mejor y bueno, pude haberme equivocado o ellos pudieron haber estado en la verdad, lo que sí es verdad es que sí se escrituró, sí se registró, ya estuvo en el Registro Público, el notario fue Sergio Cano, pueden checar y ahí está”, añadió.

Villegas Nava consideró que la decisión no fue un error, sino que en el proceso Héctor González y Roberto Zermeño, del Club Social y Deportivo León A.C., han empleado triquiñuelas legaloides.

“Yo simplemente como ciudadana y como fan del equipo pregunto, si tú te ostentas dueño de algo es porque pagaste un dinero, ¿cuánto dinero pagó?, ¿a quién se lo pagó?, ¿cuánto costó ese estadio?, reclamó la legisladora.

Vieron venir la pérdida

Por su parte, los ex regidores del PRI que votaron en contra de la disolución del fideicomiso, Teresa Palomino Ramos y José Gilberto Moreno Fuentes, señalaron que fue por temor a perder el estadio.

“Si el fideicomiso hubiera seguido, hubiera pasado (el estadio) a ser propiedad del Municipio al término del contrato que tenían”, señaló Moreno.

Dijo que en aquel entonces les plantearon que tras la extinción iba a quedar resuelto el asunto de los bienes del club.

“Pero nosotros vimos mucho riesgo de que no se iban a dar las cosas, desde un inicio lo vimos muy riesgoso, ya ahorita todos los abogados y ex presidentes del Club León saben exactamente cuál fue el origen”, subrayó.

Palomino señaló por su parte que cuando se manifestó en contra de la extinción del fideicomiso fue porque no se contaba con todos los elementos necesarios para hacerlo.

“Probablemente no había necesidad de hacer la extinción, por otro lado quizás la forma en que se le dio seguimiento no fue la adecuada”, sostuvo.

Ambos ex regidores manifestaron su confianza en que el estadio no pase a manos de Hector González y Roberto Zermeño.

Y callan algunos de los que apoyaron

Ex regidores y funcionarios que estuvieron a favor de que se disolviera el fideicomiso del Estadio León se negaron a hablar.

Entre quienes no quisieron hacerlo se encuentra el Secretario de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quien fungió como regidor hace ya 10 años.

Tampoco Francisco García León, Secretario del Ayuntamiento del 2006 al 2009, quiso hacerlo.

“Cuando conozca el alcance de la resolución estaré en la posibilidad de emitir algún comentario. El tema judicial se desenlaza en administraciones siguientes”, dijo.

En cambio, el que sí habló fue Aarón Soto Martínez, quien dijo que votó a favor porque les plantearon que el objeto del fideicomiso estaba cumplido: que el Municipio se conviertiera en propietario del inmueble y como contrapartida se otorgó el uso de suelo comercial de una fracción del terreno.

“Es por eso que mi voto particular, 1 de 10, fue en ese sentido, favorable. Hoy me parece que el tema no es la extinción del fideicomiso, el tema central ahí es que en primer lugar puede ser que el fideicomiso no era la figura más adecuada y segundo, una mala defensa”, explicó.

Aseguró que la escritura del estadio sí se hizo, está en el Registro Público y reiteró que la extinción del fideicomiso no fue el problema.

“Quiero entender que Roberto Zermeño al revisar técnicamente lo que hizo, vio que el fideicomiso no era la mejor figura para un traslado de dominio de la propiedad, eso ya depende en el juicio que los defensores hubiesen demostrado lo contrario”, agregó Soto Martínez.