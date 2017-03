Acredita Ibero León distintos programas

MONTSERRAT REGALADO Publicada el

Los programas de Ingeniería Civil, Industrial, Mecatrónica y Mecánica y Eléctrica de la Universidad Iberoamericana de León recibieron reconocimientos de nivel 1 (acreditaciones) por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).



Las licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica y Eléctrica recibieron el reconocimiento con vigencia de dos años, por ser considerados programas educativos que, a juicio de las Comisiones de Pares Evaluadores (CPAE) y del Comité respectivo, cumplen con la mayoría de los estándares establecidos en los documentos normativos de los CIEES.



Ingeniería Industrial y Mecatrónica recibieron el reconocimiento de nivel 1 con vigencia de cinco años, por cumplir con todos o casi todos los estándares.



“Vamos a disfrutar de esta cosecha y seguir trabajando y sembrando para que en un futuro sigamos cosechado más”, expresó Javier Prado Galán, director general académico.



Héctor Fernando Sánchez Posadas, vocal ejecutivo del Comité de Ingeniería y Tecnología entregó los reconocimientos a Felipe Espinosa Torres, rector de la Universidad Iberoamericana.



“Ustedes se pueden sentir satisfechos porque están estudiando una ingeniería acreditada, no es cualquier cosa y no cualquier universidad lo tiene, la Ibero León se está esmerando y estamos a nada de acreditar todas las carreras”, dijo el rector.



