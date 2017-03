A ‘cazar’ Murciélagos

CARLOS CAMPOS Publicada el

El equipo de Celaya CD entrará hoy en acción en contra de los Caballeros de la Noche, quieren retomar las victorias y lograr el boleto a la fiesta grande y para eso deben empezar a sumar de a tres puntos.



Celaya buscará en la jornada 12 regresar a las victorias; enfrentará a un Murciélagos con el cual no ha caído.



Estos equipos tienen la estadística de tres encuentros, los cuales son dos victorias para Celaya y en su último juego lograron un empate a cero goles.



Cotejos pasados



Toros vienen de un empate ante Leones Negros, pero desde la jornada siete no logra sumar de a tres unidades, ahora le urge para no tener truncado el objetivo.



Por otro lado, Los Caballeros de la Noche, han encontrado una pequeña armonía al no perder, suman dos empates consecutivos, ante Atlante y Venados y querrán hacer daño a Celaya para perfilarse a la liguilla.