CORRUPCIÓN EN PEMEX Y EL GOBIERNO OCASIONAN CARESTÍA

La causa de la inflación, de la carestía de la canasta básica y todos los demás productos, es debida a la corrupción dentro de Pemex y del gobierno de Peña Nieto; y esta corrupción la tiene que pagar el pueblo con menor nivel de vida. El pueblo paga los platos rotos de la corrupción del gobierno peñista y de Pemex.

Legisladores federales de oposición acusan que manejos criminales que prevalecen en Pemex son la causa del desempleo que se padece en Tabasco, Veracruz y Campeche. Pero yo creo que se quedaron cortos y que no sólo en estos estados, sino que el gasolinazo originado por la corrupción de Pemex y del gobierno, propició en todo el país, inflación, carestía, menor nivel de vida y desempleo. El grupo Reforma afirma que el desempleo en estos estados por culpa de la corrupción de Pemex, es de 150 mil trabajadores. Y fíjese, estimado lector, aquí aparecen los conservadores panistas para sacar provecho de esta situación. El senador panista, Francisco Búrquez, comentó que es momento de dejar morir a Pemex “que siempre fue botín de la clase política”, e impulsar la inversión privada para salvar a esa región del país. Esa siempre fue la “estrategia” de los neoliberales apátridas “políticos” que nos desgobiernan: hacer quebrar a Pemex, para después decir que no queda otra y que la salvación de la industria petrolera es la iniciativa privada tanto nacional como extranjera. Que ellos son los “salvadores” de México a los que tenemos que agradecer y adorar como los nuevos redentores.

No. La solución de la corrupción de Pemex es llevar a cabo una “limpia”, empezando por el corrupto sindicato y líderes de él, reducir la enorme carga de trabajadores, mandos medios y altos corruptos, y una modificación de su estructura financiera dándole autonomía financiera y no permitiendo que sea la caja chica de los funcionarios del gobierno. Tenemos petróleo pero ¿de qué nos sirve? Porque la gasolina es cara. El pueblo es el dueño del petróleo pero no disfruta los beneficios de él. Los que disfrutan este beneficio es el sindicato petrolero, los corruptos burócratas de esta empresa y los funcionarios del gobierno…pero no el pueblo. Esto se tiene que revertir pero ¡Ya! No podemos seguir así, donde unos cuantos corruptos se apropian de la riqueza de México.

El Órgano Interno de Control de Pemex, impuso una multa multimillonaria a siete funcionarios corruptos de Pemex, por haber realizado pagos indebidos, el año pasado, a una empresa por una obra que no fue ejecutada, así como por la compra de equipo que no fue entregado y los sancionó administrativamente. Pero ¿qué cree, estimado lector? Que a los angelitos los mantiene anónimos y los dueños del petróleo que somos todos los mexicanos, no tenemos derecho de saber quien son ellos. En esto se están convirtiendo en cómplices activos de esta corrupción. ¿Por qué se les va a tener consideraciones y no dar sus nombres? ¡Por favor! Esto, por lo menos debería ser parte del castigo. ¿Y no se les van a hacer cargos penales? Y tampoco se dijo el nombre de la empresa. ¿Pues qué clase de justicia es esta?

Por eso estamos, como estamos, porque no se castiga firmemente a la corrupción. Ya he relatado anteriormente que en Singapur hace menos de 20 años estaban igual de nosotros en corrupción y lo que hicieron fue fusilar a todos los funcionarios corruptos del gobierno, empezando por su presidente. Algunos podrán decir que esto es demasiado drástico, pero a grandes males, grandes remedios. Pues santo remedio, ahora Singapur es de las naciones más prósperas y florecientes del mundo y el nivel de vida de la población se incrementó tres o cuatro veces más.

Yo creo, firmemente que la corrupción en nuestro país, es el mal número uno. Este es un enorme lastre que no nos deja avanzar. Nuestra lucha principal debe ser enfocada a acabar con este flagelo. Es un cáncer que corroe todo el tejido social, el cual está por romperse. Ya lo estamos padeciendo con este alarmante y pavoroso clima de violencia que prevalece en nuestro país. A la corrupción no escapa nadie. Es dinero fácil, que ganan los agentes de tránsito, los policías, los funcionarios municipales, estatales y federales, el poder legislativo y judicial. Por eso es imperativo e insoslayable acabar con la corrupción antes que ésta acabe con nosotros.

